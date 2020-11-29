خبير انتخابي لـ المستقلة : كتل سياسية ترغب بإشراف اممي على الانتخابات

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المستقلة /- سرى جياد/أعرب الخبير في شؤون الانتخابات دريد توفيق عن وجود رغبة عارمة لدى بعض الكتل لان تكون الانتخابات القادمة بإشراف الأمم المتحدة .

وقال توفيق لـ المستقلة  تمتلك الامم المتحدة وكل المنظمات الدولية معايير تعمل عليها في سبيل ضمان انتخابات مبكرةو رقابة انتخابية صحيحة.

وذكر انه يجب عمل دورة رقابيةلتضمن حق كل مرشح بالحصول على هويات رقابة على عدد صناديق الاقتراع الموجودة.

وأشار إلى مواطن حصول التزوير أثناء العملية الانتخابية كانت في التصويت الخارجي وفي تصويت المهجرين لعدم وجود جهاز إحصاء وانتخاب الكتروني كذلك في داخل المفوضية نفسها.

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