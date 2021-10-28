خبير امني يؤكد.. قطاع الاتصال لم يستثمر بالشكل الأمثل من قبل الجهات المسؤولة

المستقلة/- رأى الخبير الأمني احسان الكناني، ان قطاع الاتصال لم يستثمر بالشكل الأمثل من قبل الجهات المسؤولة، موضحا ان ربط هذا القطاع بالجهات الحكومية بشكل مباشر وابعاد الشركات الخاصة سيوفر للدولة موازنات ضخمة وبخدمة ارخص للمواطن.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الخطوة الأولى لضمان حصول الدولة على إيرادات الاتصالات هو الذهاب باتجاه شراء قمر صناعي خاص الاتصالات والمرئيات، من اجل الحصول على اشتراك الشركات والقنوات والاذاعات لصالح الدولة بدلا من دفع ايجارات للحصول على ترددات معينة في أقمار لدول أخرى”.

وأضاف ان “تحويل قطاع الاتصالات من خاص الى حكومي وبخدمة افضل وارخص من حيث الأسعار سيمنح الحكومة موازنات ضخمة توازي مايقدمه النفط من مبالغ”.

وبين ان “معظم الدول الفقيرة نفطيا تلجأ الى الاستثمار بقطاع الاتصالات، من اجل رفد ميزانياتها بمبالغ كبيرة، الا ان العراق مازال مهمل لهذا الملف الذي تسيطر عليه دول معينة وشخصيات نافذة تمنع سيطرة الدولة على قطاع الاتصالات”.

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