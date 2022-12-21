خبير : المضاربة والطلب المتزايد على الدولار ادى الى ارتفاع اسعاره

المستقلة/- اكد الخبير الاقتصادي رعد تويج ، المضاربة في اسعار صرف الدولار والطلب المتزايد عليه ادى الى ارتفاع كبير امام الدينار العراقي ،فيما دعا الى وضع اجراءات حقيقة للحد من هذا الارتفاع .

وقال تويج في تصريح صحفي تابعته المستقلة، هناك العديد من الاسباب التي تقف وراء ارتفاع اسعار الدولار منها الطلب المتزايد على الدولار باعتباره اكثر الموجودات المالية الادخارية والاستثمارية استخداما , ووجود السيولة المالية الغالية للدينار العراقي ومحاولة احلال الدولار محل جزء منه ادى الى هذا الارتفاع كما ان محاولة المضاربة في اسعار الصرف والتربح منه بالاضافة الى المحتويات الاستيرادية للافراد والمجتمع الممولة بالدولار لعبت دورا كبيرا في ارتفاعه “.

واضاف انه ” لذلك لابد من الحد من الظاهرة الاستهلاكية غير المبررة للعملة الصعبة ، داعيا الى ايجاد اجراءات دقيقة تحد من هذا الارتفاع “./