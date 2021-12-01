خبير : المحكمة الاتحادية لها كامل الصلاحية بالمصادقة على نتائج الانتخابات

المستقلة /-اكد الخبير القانوني علي التميمي ان ” المحكمة الاتحادية العليا لها الصلاحية بالمصادقة على نتائج الانتخابات بشكل كامل أو بشكل جزئي “.

وقال التميمي في بيان ” أنه بعد ان بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين ليقوم الاخير برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات الـ ٣٢٩ فائزا إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور العراقي “.

واوضح ” ان هذه المصادقة هي المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور و القانون من عدمه حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج “.

واكد ان التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام ، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين .

واكد التميمي ” ان المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم أما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام ٢٠١٨ عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم ، او ان لاتصادق أو ترفض التصديق بناء على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة ، فلها اي المحكمة الاتحادية العليا تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية “.

واشار الى ان القضاء الدستوري يبقى الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية.