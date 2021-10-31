خبير الكتروني : فقدان الهاتف الذكي أو سرقته يحمل العديد من المخاطر الأمنية

المستقلة/- يؤدي ضياع الهواتف الذكية إلى عديد المخاطر الأمنية، نظرا لما يحمله عادة من ملفات وبيانات شخصية، تصبح متاحة لأشخاص آخرين، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات مسبقة احتياطية تمنع ذلك.

ولتجنب عواقب غير سارة قد تنتج عن ضياع الهاتف الذكي، ينصح الخبير في مجال الأمن الإلكتروني في مخبر كاسبيرسكي لأمن تكنولوجيا الاتصالات، دميتري غالوف، مستخدمي الهواتف الذكية بضرورة اتخاذ تدابير مسبقا، أهمها التأكد من أن الجهاز مقفل بشكل جيد عن طريق رمز الغلق، وكذلك التأكد من إمكانية تدمير البيانات عن بُعد.

وأوضح الخبير في مجال الأمن الإكتروني أن “فقدان الهاتف الذكي أو سرقته يحمل العديد من المخاطر الأمنية … في حال كان من السهل الوصول إلى المعطيات والبيانات الشخصية المتعلقة مثلا بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الانترنت.

واشار الخبير إلى أن الشخص المحتال والذي باتت بيده معطيات شخصية مهمة يمكنه أن يهدد المهاجم بحذفها أو على العكس من ذلك، التهديد بنشرها والمطالبة بفدية، مضيفا أن هذه ليست كل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.

بدوره قال رئيس قسم تطوير شبكة “بيلاين” للاتصالات، أليكسي فيريشاغين، إن “ما تعتبره أنت بنفسك معلومات لا قيمة لها على هاتفك يمكن أن يستخدمها في الواقع المحتالون ضدك أو ضد الأشخاص الذين تتواصل معهم”.

واشار إلى أن الهواتف الذكية باتت تحتوي على بيانات ومعلومات قيمة وحساسة مثل سجل المكالمات، والمراسلات في الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات البريد الإلكتروني، والصور والفيديو، وبيانات البطاقة المصرفية، وتطبيقات وأنظمة الدفع البنكية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة العمل : العامل يستطيع أن يقدم شكواه ضد الشركة التي قامت بإعفائه

اخر الاخبار

خبير الكتروني : فقدان الهاتف الذكي أو سرقته يحمل العديد من المخاطر الأمنية

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يستقبل محمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم

اخبار العراق

شركة سومو : الشركات الهندية الاكثر شراءا للنفط العراقي

اخر الاخبار

اخصائية تغذية تنصح المصابين بمقاومة الانسولين من تناول التمور

اخر الاخبار

اختصاصي مناعة يكشف عن المواد الغذائية التي ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم

اخر الاخبار

بعد السعودية والبحرين ..الإمارات تسحب سفيرها من لبنان

اخر الاخبار

بعد السعودية والبحرين ..الإمارات تسحب سفيرها من لبنان

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. ست مواجهات في ختام الجولة السابعة من الدوري العراقي

اخر الاخبار

القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية ورابع بالتهديد شرقي بغداد

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع هطول امطار رعدية في الوسط والشمال العراق

اخبار العراق

المرور العامة توفر لجان طبية في مواقع استخراج رخص القيادة

اخر الاخبار

على هامش قمة “G20”.. لقاء مرتقب بين وزير خارجية امريكا والصين

اخبار العراق

وزارة الهجرة تؤكد.. 227 أسرة نازحة من قضاء المقدادية بسبب الأحداث الاخيرة

اخبار العراق

وزارة الداخلية تلزم اصحاب عربات التوك توك بتسجيلها وترقيمها

اخبار العراق

للمحافظة على المدارس من التلوث.. البيئة تطبق مشروع المراقب البيئي

اخبار العراق

شنكالي : جميع القوانين التي لم يصوت عليها سترحل للدورة القادمة