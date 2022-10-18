خبير : السجن 7 سنوات تحت عنوان الهدر لمليارات الدولارات عقوبة غير رادعة

المستقلة/- اعتبر الخبير القانوني امير الدعمي ان السجن سبع سنوات تحت عنوان الهدر لمليارات الدولارات.. عقوبة غير رادعة.

وقال الدعمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة : انه لا سبيل الا بالقضاء بعدما استشرى الفساد في مفاصل الدولة لكن يجب ان يكون الردع بمستوى الجريمة بمعنى ان تكون العقوبة شديدة.

واضاف الدعمي : ان السجن لسبع سنوات تحت عنوان الهدر لمليارات الدولار عقوبة غير رادعة وبالتالي يجب ان تشدد العقوبات بتعديل القانون .

واشار الى : ان هناك من هم اعلى واقوى من القانون لان الفساد اصبح منظومة تحمي الفاسدين متمثلة بالاحزاب والكتل السياسية.