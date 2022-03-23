خبير الروسي : نقل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي “إس-400” إلى أوكرانيا أمر غير ممكن

المستقلة /- قال مدير المركز الروسي لتحليل تجارة الأسلحة، إن نقل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي “إس-400” إلى أوكرانيا أمر غير ممكن، لأن هذا يعني تخلي أنقرة عن التعاون العسكري التقني مع روسيا.

واعتبر مدير المركز، إيغور كوروتشينكو، أن أنقرة إذا أقدمت على الخطوة ستلحق ضررا كبيرا بتعاونها مع روسيا في المجل العسكري التقني، الذي يخدم أمنها، واستبعد أن يقدم سياسي مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الخطوة.

وأضاف كوروتشينكو أن “شراء تركيا لمنظومة إس-400 أصبح من أهم عوامل تعزيز الأمن القومي لهذا البلد، حيث تمكنه من حماية أجوائه. وهذه ليست مسألة عسكرية فحسب، بل هي أيضاً مكانة وطنية، لذا فإن الصفقة التي اقترحتها الولايات المتحدة على تركيا (نقل المنظومة الروسية إلى أوكرانيا) ستكون بمثابة تنازل عن السيادة الوطنية (التركية)، وهو أمر ببساطة من المستحيل تخيله”.

وعلى الصعيد الاقتصادي أوضح كوروتشينكو أن الأماكن التي تركتها الشركات الأجنبية في السوق الروسية يمكن أن تشغلها الشركات التركية، كما أشار كذلك إلى تدفق السياح الروس على تركيا، بالإضافة إلى علاقات حسن الجوار، وهي عوامل تمثل مفتاح ازدهار تركيا، مؤكدا أن أردوغان لن يتخذ خطوات تتعارض مع مصالح دولته.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق أن الولايات المتحدة عرضت على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي “إس-400” التي حصلت عليها من روسيا إلى القوات الأوكرانية، لاستخدامها في مواجهة الطائرات والصواريخ الروسية.

 

DXN GEMpyuri

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