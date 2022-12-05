خبير : التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد عطلة البرلمان

المستقلة/- توقّع الخبير الانتخابي، دريد توفيق، الاثنين، التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب.  

وقال توفيق في تدوينة تابعته المستقلة، إن “هناك تأكيدا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تطبيق المنهاج الوزاري بتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، وهذا الامر مهم للمرحلة القادمة لأنه يهدم الهوة بين الحكومة والمجتمع، حتى ترتفع نسبة المشاركة ويعبد الطريق لانتخابات نيابية لأعضاء مجلس نيابي على اساس وطني تشريعي ورقابي في المرحلة التي تليها”.

وأضاف، أن “هناك مسودة لقانون الانتخابات سوف تقدم وفق الجدول الزمني الذي اطلقه رئيس الوزراء، وهذا ما يبرر اللقاء بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، متوقعا “تمديدا لعمل المجلس ليقدم هذا القانون بعد انتهاء العطلة التشريعية لوجود جدول زمني للمفوضية يتطلب وقتا لا يقل عن ثمانية اشهر قبل موعد الانتخابات”.

وتابع الخبير، أن “وجود رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يشير إلى ان الحديث تطرق الى العقبات والاستعدادات الفنية لاجراء الانتخابات”، مذكراً بأنه “وفقا لقانون المفوضية فإن الادارة الحالية ينتهي تكليفها في بداية عام 2024، ومن هذا نستخلص ان على الكيانات السياسية ان تبدأ الحراك السياسي للمرحلة الانتخابية”.

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