خبير : الارتفاع في أسعار النفط يحتم على الحكومة تغيير سعر برميل النفط في الموازنة

المستقلة/- رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني، الخميس، ان الارتفاع الكبير في أسعار النفط يحتم على الحكومة تغيير سعر برميل النفط في الموازنة ورفعه عند قيمة اعلى مما كان عليه لضمان تجاوز أي عجز قد يحدث.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “أسعار النفط العالمية تجاوزت عتبة الـ 100 دولار للبرميل، في وقت تتعامل فيه الحكومة مع الموازنة بسعر اقل من 50 دولارا للبرميل”.

وأضاف ان “فائض سعر النفط عن ماهو محدد في الموازنة ينبغي اعتماده لرفد موازنة العام الجاري بمبالغ كبيرة لاكمال المشاريع المتلكئة وإنجاز البنى التحتية والتوظيف وإيجاد فرص عمل إنتاجية للعاطلين”.

وبين الكناني، ان موازنة العام الجاري ينبغي ان يحدد فيها سعر برميل النفط بأكثر من 75 دولارا للبرميل من اجل تجاوز العجز، وبالامكان استغلال الفائص من السعر المذكور لتسديد الديون الخارجية والداخلية، وتوزيع المتبقي منها على الشعب بدلا من الذهاب نحو الدعم الغذائي”.

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