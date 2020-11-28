خبير : الاتمتة هي الحل الأمثل للتخلص من ظاهرة الفضائيين

المستقلة /سرى جياد/أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أهمية نظام توطين الرواتب باعتباره يوفر سيولة داخل المصارف والاستفادة منها أن لم تجري عملية تدقيق موقعية لكل دائرة ويتم تحضير جداول بأسماء الموظفين لهذه الدوائر، وأن يستخدم نظام الاتمتة في هذه العملية.

وقال أنطوان “للمستقلة ” لا توجد هذه المشكلة في الدوائر فقط بل حتى في شبكات الحماية الاجتماعية بوجود اعداد هائلة من متعددي الرواتب، لانعدام الأمانة والدقة والكفاءة.

وأكد أن اعتماد الاتمتة هو الحل الأمثل للتخلص من ظاهرة تعدد الرواتب و الفضائيين الذين اصبحوا يشكلون ثقلا كبيرا على اقتصاد البلد، وبحسب تصريح وزير المالية أن عددهم اكثر من 300الف وهذا يشكل عبئا كبيرا على موازنة البلد.