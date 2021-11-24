خبير : الأراضي السكنية ذات الجنس الزراعي بإمكانها ان ترفد الدولة بمبالغ كبير

المستقلة /- اكد الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان الأراضي السكنية ذات الجنس الزراعي بإمكانها ان ترفد الدولة بمبالغ كبيرة تستفيد منها في إيصال الخدمات والبنى التحتية لتلك المناطق، او تدويرها وادخلها في ميزانية الدولة.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “الاف المناطق السكنية ذات الجنس الزراعي ظهرت منذ 2003 والى يومنا هذا، وبالامكان استغلالها بالشكل الأمثل من اجل تقديم الفائدة لها وكذلك رفد الدولة بمبالغ كبيرة”.

وأضاف ان “ذهاب الدولة نحو تغيير جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بعد ان تم بنائها، يعد الحل الأمثل لتخفيف ازمة السكن، فضلا عن ان ترويج معاملة تغيير جنس العقار سيعود للدولة بمبالغ كبيرة لقاء ماتحصل عليه من رسوم مفروضة على صاحب الدار”.

وأوضح الكناني، ان “العوائد المالية بالإمكان تدويرها والاستفادة منها ضمن الموازنة، او استخدامها لايصال الخدمات والبنى التحتية الى تلك المناطق، لان معظم المناطق السكنية أصبحت في حالة فوضى بسبب العشوائيات وعمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خلال استغلالهم للأراضي غير الرسمية وبيعها على المواطنين على انها أراضي طابو زراعي، وهي في الأساس تابعة الى وزارات كالشباب والصحة والتربية او امانة بغداد او المحافظات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

خبير : الأراضي السكنية ذات الجنس الزراعي بإمكانها ان ترفد الدولة بمبالغ كبير

اخبار العراق

الرافدين يحدد فائدة حسابات التوفير بـ 4 بالمئة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم

اخبار العراق

خبير جوي : بداية موسم الشتاء لاتبشر بخير والأمطار ستكون أقل من المعدل العام

اخبار العراق

وزير العمل يحذر من تحول ظاهرة التسول إلى مصدر يدر أموالا طائلة للمافيات التي تديرها

اخبار العراق

مستشار : العراق لديه خطط تنموية لعشر سنوات وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتنفيذها

اخر الاخبار

خبيرة تغذية : اللوز يحتوي على مواد مغذية تحسن عمل القلب والأوعية الدموية

اخر الاخبار

رغم الضغوط الامريكية.. اسعار النفط تحافظ على مكاسبها لليوم الثاني

اخر الاخبار

رغم الضغوط الامريكية.. اسعار النفط تحافظ على مكاسبها لليوم الثاني

اخر الاخبار

ازمة اسعار النفط.. اليابان ستفرج عن بعض احتياطها من النفط بالتنسيق مع امريكا

اخبار العراق

الصحة تعقد اجتماعاً لدرء حوادث الطرق وتقليل الإصابات والخسائر البشرية

اخبار العراق

بلاسخارت ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع الجارية في العراق

اخر الاخبار

شبكة تؤكد.. مفاوضات لتولي زين الدين زيدان قيادة باريس سان جيرمان

اخر الاخبار

خبراء : تناول السيلينيوم مع فيتامين E يزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات

اخبار العراق

كريم : لم يعد امام المفوضية الا العد الفرز اليدوي للابتعاد عن الشبهات

اخبار العراق

تحالف عزم : الإعلان عن التفاهمات مع الكتل سيكون بعد المصادقة على الانتخابات

اخر الاخبار

الجماهير العربية تترقب انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم

اخر الاخبار

البيت الأبيض ينفي وجود تحضيرات لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن