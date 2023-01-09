خبير اقتصادي يكشف عن مباحثات جذرية لحل فوضى تذبذب الدولار

المستقلة/- اعلنت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم ” ان مباحثات قريبة ستعقد بين وزيرة المالية طيف سامي ووزير الخزانة الامريكية لوضع حلول لسعر الدولار “.

وقالت سميسم في تصريح صحفي تابعته المستقلة:” ان اقرار الموازنة يواجه تحديات كبيرة يجب على الحكومة الاسراع في حلها “.

واوضحت :” ان الموازنة تواجه تحديات عدم الاستقرار النقدي بسبب تفاوت سعر صرف الدولار والتفاوت في سعر برميل النفط والقضايا السياسية الاخرى ، بالاضافة الى غياب التخطيط المالي المسبق”، مشيرة الى :” ان هذه الفوضى بحاجة الى قرار سياسي جاد للاسراع في اقرار الموازنة العامة لتنفيذ المشاريع الخدمية المتوقفة “.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

القضاء العراقي.. اجتماع في ايران لمناقشة عملية اغتيال قاسم سليماني

اخبار العراق

المالية.. نسبة إنجاز مسودة موازنة 2023 بلغت أكثر من 95‎%

اخبار العراق

خليجي 25.. الجهاز الطبي يعلن عن جاهزية جميع لاعبين المنتخب العراقي

اخبار العراق

جعفر : زيارة السوداني المرتقبة لواشنطن لن تكون مشروطة

اخبار العراق

دولة القانون : سيتم اقرار قوانين مهمة بالتوافق السياسي

الاخبار

موازنة تاريخية للعراق في 2023.. تطلعات ومخاوف اقتصادية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

النزاهة.. تنفذ أمر قبض بحق رئيس استثمار صلاح الدين

اخبار العراق

البنك المركزي يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع الهند

اخبار العراق

القضاء العراقي.. اجتماع في ايران لمناقشة عملية اغتيال قاسم سليماني

اخبار العراق

المالية.. نسبة إنجاز مسودة موازنة 2023 بلغت أكثر من 95‎%

اخبار العراق

خليجي 25.. الجهاز الطبي يعلن عن جاهزية جميع لاعبين المنتخب العراقي

اخبار العراق

جعفر : زيارة السوداني المرتقبة لواشنطن لن تكون مشروطة

اخبار العراق

دولة القانون : سيتم اقرار قوانين مهمة بالتوافق السياسي

اخبار العراق

دولة القانون : سيتم اقرار قوانين مهمة بالتوافق السياسي

الاخبار

خبير اقتصادي يكشف عن مباحثات جذرية لحل فوضى تذبذب الدولار

الاخبار

موازنة تاريخية للعراق في 2023.. تطلعات ومخاوف اقتصادية

اخر الاخبار

مصرف الرشيد يصدر تعليماته لبيع الدولار إلى المواطنين

اخر الاخبار

بعد العطلة البرلمانية .. العراق ينتظر إقرار الموازنة

الاخبار

مشروع ماء الكوت يبدأ التشغيل التجريبي في محافظة واسط

اخبار العراق

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

عامة ومنوعات

العالم على موعد مع طائرات بدون طيار لتوصيل المعدات الطبية

اخر الاخبار

طقس العراق .. استمرار تساقط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

اخر الاخبار

تحذيرات مخيفة ضد إعادة تسخين زيت الطعام