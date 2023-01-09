خبير اقتصادي يكشف عن مباحثات جذرية لحل فوضى تذبذب الدولار

المستقلة/- اعلنت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم ” ان مباحثات قريبة ستعقد بين وزيرة المالية طيف سامي ووزير الخزانة الامريكية لوضع حلول لسعر الدولار “.

وقالت سميسم في تصريح صحفي تابعته المستقلة:” ان اقرار الموازنة يواجه تحديات كبيرة يجب على الحكومة الاسراع في حلها “.

واوضحت :” ان الموازنة تواجه تحديات عدم الاستقرار النقدي بسبب تفاوت سعر صرف الدولار والتفاوت في سعر برميل النفط والقضايا السياسية الاخرى ، بالاضافة الى غياب التخطيط المالي المسبق”، مشيرة الى :” ان هذه الفوضى بحاجة الى قرار سياسي جاد للاسراع في اقرار الموازنة العامة لتنفيذ المشاريع الخدمية المتوقفة “.