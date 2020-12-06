خبير اقتصادي يطالب حكومة الكاظمي بتقليص مصاريف مفوضية الانتخابات

المستقلة / -طالب الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري الحكومة بتقليص متطلبات ومصاريف مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، بدلا من الاقتراض من جديد .

وقال الجواهري في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،” ان طلب الحكومة من البرلمان تمويل مفوضية الانتخابات بمبالغ تضاف الى مبلغ قانون تمويل العجز المالي ، يعد تعزيزا للاقتراض الداخلي “.

واضاف :” بالرغم من ان جواب اللجنة المالية البرلمانية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اشار الى قدرة الحكومة على معالجة الموضوع ، سواء بصلاحياتها او من الاحتياطي او باضافة احتياجاتها ضمن موازنة 2021, لكن ما يلفت النظر هو ان تطلب الحكومة اضافة مبلغ اضافي الى قرض لتمويل عمل”، متسائلا :” اين كانت الحكومة ..وهل الامور بالنسيان والتذكر ، ثم هل نستدين لتغطية عملية الاقتراع “.

واكد الخبير الاقتصادي ضرورة ان تلجأ الحكومة الى تقليص كبير في متطلبات ومصاريف مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية من ناحية واتباع منهج الضغط على النفقات والتقشف الشديد من ناحية اخرى.

وكان مجلس النواب قد اكمل امس القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.