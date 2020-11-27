خبير اقتصادي يتوقع عودة اسعار النفط الى 55-60 دولار للبرميل

المستقلة.. توقع الخبير الاقتصادي بشار قدوري أن تشهد أسعار النفط انتعاشا عالميا بما يمهد الى عودتها الى حاجز 55-60 دولار للبرميل الواحد.

وقال قدوري لـ(المستقلة) اليوم الجمعة أن مراجعة أسعار النفط للشهر الحالي تبين لنا أن هناك صعودا آمن في العالم ،وتدرجا مريحا للتداول في الأيام العشرين الماضية.

وأوضح أن هذا يمنحنا إشارة إيجابية لرجوع أسعار النفط الى حاجز 55 دولار/برميل.

وتوقع قدوري أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا في كثير من البلدان التي تأثرت بالأوضاع المزدوجة من النفط وكورونا، ولاسيما العراق الذي يعتمد اقتصاده الريعي على النفط بشكل مباشر.

جدول يبين اسعار النفط في شهر تشرين الثاني 2020يذكر أن العراق يشهد أزمة مالية حادة، بسبب هبوط أسعار النفط وانخفاض معدل المبيعات، ما جعل الحكومة تنذر بعدم التمكن من الإيفاء برواتب الموظفين للعام المقبل، اذا بقيت الأوضاع الاقتصادية على ما هي.

وكان وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي ،قد أشار في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية نشر امس الخميس الى أن عدم ارتفاع أسعار النفط ، مع استمرا خطة اوبك بتقليص انتاج النفط قد يجعل العراق يغادر المنظومة.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك مع شركاء لها الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في كانون الثاني/يناير المقبل، بنسبة تقارب 2٪ من الاستهلاك العالمي. فيما أشار مصدر مطلع، الى إن روسيا من المرجح أن توافق على تمديد الإنتاج الحالي للربع الأول إذا لزم الأمر ، وتفضل اتخاذ قرار في وقت لاحق بشأن تمديد الربع الثاني.منوها الى أن التمديد لخفض الانتاج يبدو ضروريا ، في ظل احتمال تراجع الأسعار و انخفاض الطلب على النفط ، مع مخاوف الموجة الثانية لفيروس كورونا.