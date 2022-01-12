خبير اقتصادي يؤكد.. الحكومة لاتمتلك أي مبرر للاستمرار برفع سعر صرف الدولار

المستقلة /- اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان الحكومة لاتمتلك أي مبرر للاستمرار برفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، لافتا الى ان أسعار النفط والوفرة المالية تحتم على الحكومة المقبلة اتخاذ إجراءات لتخفيض سعر الصرف.

وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “أسعار النفط تجاوزت الـ 80 دولارا للبرميل، في وقت تمكن فيه العراق من تجاوز الازمة المالية التي حصلت عام 2020 والتي دفعت باتجاه رفع سعر صرف الدولار، واليوم فأن الحاجة قد انتفت لذلك”.

وأضاف ان “العراق لديه جميع الإمكانات المالية والمؤهلات التي تحتم تخفيض سعر الصرف، خصوصا بعد الانتهاء من تعويضات الكويت وارتفاع أسعار النفط، وكذلك زيادة الإنتاج النفطي من قبل أوبك بعد اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي”.

وبين ان “الموازنة المقبلة ستكون حاسمة اما الاستمرار بتجويع الشعب، او إعادة الأمور الى وضعها السابق بتخفيض سعر الصرف وتحديده في الموازنة”.