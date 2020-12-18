خبير : اصحاب المصارف يقومون بحوالات مزورة بعلم البنك المركزي

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المستقلة /- أدت الاضطرابات في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار في الآونة الأخيرة إلى تأثيرات سلبية، أثرت بشكل مباشر على قطاع الأعمال والسلع بالأسواق، ما أفضى إلى فقدان ثقة المتعاملين والمستثمرين بالسلطة النقدية.

وفي خضم الأزمة المالية التي يعيشها العالم بشكل عام والعراق خاصة في ظل انهيار أسعار النفط والعجز الكبير في موازنة عام 2020، تواجه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها صعوبة تمكّن البنك المركزي من المحافظة على قيمة الدينار أمام الدولار بسبب سيطرة الفاسدين على مزاد بيع العملة، حسب ما يراه مسؤولون ومختصون في الاقتصاد.

وعزى الخبير الاقتصادي ثائر الفيليه في تصريح صحفي للمستقلة سبب انهيار الدينار العراقي إلى سيطرة مجموعة من أصحاب البنوك والمصارف الأهلية بالاتفاق مع البنك المركزي على تحويل اكثر الحوالات بفواتير وهمية او مزورة دون رجوع بضائع مقابل هذه الدولارات وعملية مضاربة للحصول على أكبر قدر ممكن من السعر مابين البنك المركزي وسعر الصرف .

ووصف التعديلات والاعتمادات الوهمية التي تقابل البضائع العادية بالهيمنة الكاملة على السوق وارتفاع سعر الدولار للحصول على أكبر قدر ممكن من الارباح.

احد اصحاب محلات الصيرفة يعطي رأيه بأن الارتفاع المفاجئ للدولار وانخفاض الدينار بسبب وجود أشخاص مستفيدة منه وهم نفسهم من سربوا موازنة 2021التي بها سعر الصرف يصبح 1145

وهم اصحاب المصارف، واضاف بوجود توقعات بالانخفاض بشكل طفيف ولكن هذا الحال يؤثر على المواد والبضائع في السوق باعتبارها مستوردة واسعارها بالدولار ممايضر بالكثيرين خاصة الكسبة وذوي الدخل المحدود.

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