خبير ارصاد : العراق سيتأثر بحمى فصل الربيع المبكرة اليوم الأربعاء

المستقلة/- توقع خبير الارصاد الجوية محمد الدوري، الاربعاء، ازدياد تأثر العراق بحمى فصل الربيع المبكرة اليوم الأربعاء، على أن تكون البلاد في لب الكتلة الهوائية الدافئة الخميس، مؤكداً ارتفاع درجات الحرارة بشكل إضافي.

وذكر الدوري في تدوينة، تابعته المستقلة ، أن “حمى فصل الربيع تزداد غدًا وتبـــلغ أشــــدها الخميس ومنخفض جوي يجلب بعض الأمطار والرياح القوية السرعة لمناطق عديدة بداية من ليل الخميس وحتى ظهر الجمعة”.

وأضاف الدوري “يُتوقع يمشيئة الله ازدياد تأثر العراق بحمى فصل الربيع المبكرة غدًا الأربعاء ثم سيكون البلاد في لب الكتلة الــــهوائية الــدافئة الخميس وترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي حيث سيبدو الطقس وكأنه في شهر نيسان / أبريل وليس شباط / فبراير”.

وأشار إلى أنه “اعتبارًا من وقت متأخر ليل الخميس يتأثر العراق بمنخفض جوي يسبب هبوب رياح جنوبية – جنوبية شرقية نشطة إلى عالية السرعة مع هبات تصل إلى 70 – 90 كم / س في مناطق واسعة شمال وغرب ووسط وجنوب العراق مما يؤدي إلى اثارة الغبار والاتربة او حدوث موجات غبار واسعة”.

ولفت إلى أن “عواصف الحمل الحراري الرعدية تنشط في مناطق متباعدة بشكل يصعب تحديده وسط وغرب وجنوب العراق فجر وصباح الجمعة وتتركز أكثر على الأرجاء الشمالية”.

وبين أن “العواصف الرعدية شديدة للغاية وقد تترافق مع رياح هوجاء وتهاطل بَرَد بســـبب الــدفء وطاقة الحمل الحراري الكبيرة المُتاحة ولكن سيكون تحديد المناطق التي ستتأثر بتلك العواصف وسط وغرب وجنوب البلاد مهمة صعبة”.

وأوضح أن “تأثير المنخفض الجوي ينحسر بعد ظهر الجمعة عن عموم المناطق عدا اقصى الاقسام الشمالية وإقليم كردستان بحيث ستظل تحت تأثير المنخفض الجوي لغاية السبت”.