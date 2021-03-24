خبيرة: توسيع قاعدة الاستثمار الزراعي العربي “ضرورة ملحة” وليست رفاهية

المستقلة/- أكدت خبيرة التنمية الزراعية شكرية المراكشي أن التوسع في الاستثمار الزراعي خلال الوقت الراهن أصبح “ضرورة ملحة” وليس رفاهية، مؤكدة أن العالم الآن بلا استثناء يبحث عن فرص استثمارية زراعية تضمن استدامة إمداد مواطنيه من السلع الغذائية الاستراتيجية في جميع الظروف والأوقات، خصوصاً في أوقات الطوارئ والأزمات، كما هو الحال في جائحة كورونا.

وقالت المراكشي إن اقتصاد الدول ودخلها القومي لديه فرصة كبيرة للانطلاق من خلال الاهتمام بالاستثمار الزراعى -ليس فقط لدعم الاقتصاد ولكنه أمن قومى وغذائى، فمن لا يملك غذاءه لا يملك قراره.

وأوضحت أن الأمن الغذائي المصري والعربي عموماً لن يتحقق إلا بتسريع وتيرة الاستثمار الزراعي والتحكم في تطور التكنولوجيا الزراعية لتأمين الأمن القومي الغذائي للشعب بأكمله.

وأشارت الى أن أهم عنصر نحو تسريع وتيرة الاستثمار الزراعي هو الاهتمام بالبحث العلمي، حيث أنه الأمل الحقيقي والملموس فى رفع كفاءة الأراضى القديمة وزيادة إنتاجية المحاصيل فى الأراضى الحديثة والضامن لاستنباط سلالات ناجحة من كل المحاصيل تضمن منتجاً جيدا قادرا على المنافسة فى الأسواق العالمية .

كما طالبت باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة في كافة مراحلها أصبح أمراً ملحاً للتوسع في الرقعة الزراعية، وكذلك تحديث نظم الري فضلاً عن العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية باعتبار هذه الوسائل هي البوابة الحقيقية لتحقيق الأمن الغذائي.

وألمحت أنه لابد من دعم القطاع الزراعى والحيوانى بالخبرات الفنية والتكنولوجية والتسويقية والمعلوماتية بما يتوافق مع المتطلبات المثلى لخلق فرص استثمار حقيقية للمستثمرين.

واوضحت بأن الاستثمار الزراعى يحتاج أيضا إلى دعاية وتسويق أكبر وتعبئة المجتمع له خاصة الإعلام، حتى يوضح للمستثمرين الفرص المتاحة وأهميتها وفوائدها للوطن والمواطن، أيضاً الاستثمار يحتاج إلى مخاطبة العالم، من خلال إدارة محترفة للترويج الخارجي للاستثمار الزراعي.