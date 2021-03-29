خبيرة تكشف مفتاح علاج بعض أنواع السرطانات في نبات شائع

المستقلة/-يتجه العلماء في الوقت الحالي إلى العمل على دراسات عديدة للوصول إلى بعض النباتات الطبية التي تحمي من الأمراض، وعلى رأسها السرطان، لذا تعددت الدراسات العلمية، التي تعطي لبعض النباتات الطبية أفضلية للوقاية من ظهور الأمراض أو نمو خلايا سرطانية في الجسم.

وفي هذا السياق، أكدت خبيرة الزراعات غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي، في بيان لها، أن بعض الأبحاث العلمية الحديثة، أوضحت أن هناك أنواعا من النباتات التي تحمي من الكثير من الأمراض السرطانية، وعلى رأسها ، البردقوش أو المردقوش، العشبة التي أُشير إليها في الطب النبوي البردقوش و عرفها أجدادنا منذ القدم وتعاملوا معها كطب بديل للكثير من الأمراض.

وتكشف المراكشي الشق العلمي لهذا النبات النادر، قائلة: إن البردقوش يعرف بأسماء عديدة منها المردقوش الكَبِيرُ أوالبَرْدَقُوشُ أو المَرْزَنْجُوشُ أو العَنْقَزُ أو الأَنْجَرَكُ أو المَلُولُ .

وأشارت أن البردقوش نوع نباتي عشبي معمر استخدم بشكل موسع منذ القدم في طب الأعشاب والطب البديل، وأنه ينمو على المنحدرات المشمسة في الحقول والأراضي الحجرية فى الأجواء الجافة.

وأضافت أن أوراق البردقوش تستخدم جافة أو طازجة أو حتى المسحوقة، كما يمكن استخراج الزيت منها. وعادًة تستخدم أوراق البردقوش على شكل توابل لإعطاء نكهة للطعام، و لتحسين مذاقه يمكن إضافته للسلطات والصلصات وتتبيل اللحوم

القيمة الطبية

وتوضح خبيرة الزراعات غير التقليدية القيمة الطبية لهذا النبات وأهميته في علاج السرطان، مؤكدة أن لعشبة البردقوش خصائص مضادة للالتهابات، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، مثل: كارفاكرول (carvacrol)، ومضادات الأكسدة التى غالبًا تحارب الجذور الحرة مما يمنع تلف الخلايا، ويحميها من الالتهابات والأورام السرطانية.

وعن الفوائد التي تعود على جسم الإنسان من تناول هذا النبات، تقول المراكشي أن البردقوش له دور كبير في علاج وتخفيف أعراض أمراض البرد ونزلاته، والإنفلونزا، بجانب تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

وأضافت أن هذا النبات له أثر فعال في محاربة العدوى البكتيرية، كما ظهر أنه علاج جيد لالتهابات المسالك البولية، بالإضافة الى علاج الأرق، والصداع، وعلاج تقلبات المزاج، والاكتئاب وعلاج الام الظهر، والعضلات، والأعصاب.

وعن فوائده للنساء، أشارت المراكشي أنه يساعد على تخفيف أعراض ما بعد انقطاع الطمث. والمساعدة في تنظيم الدورة الشهرية، كما انه يحفز تدفق الطمث، ويساهم في إعادة التنظيم الهرموني عند النساء غير الحوامل. ويساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض.

وأوضحت أن كل هذه الفوائد، وعلى رأسها الحماية من بعض الأنواع السرطانية، تعود لمحتوي البردقوش العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث تعد أوراقه مصدر غني بكل من فيتامين أ (Vitamin A)، وفيتامين ك (Vitamin K)، والفولات.