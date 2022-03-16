خبيرة تغذية : عند الإصابة بعدوى فيروسية يجب تناول الزنك والمغنيسيوم

المستقلة/- كشفت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، عن الأدوية التي يمكن تناولها دون خوف من أن يكون لها عواقب خطيرة، او مضاعفات.وأشارت في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أنه لتعويض نقص هذه المادة أو تلك في الجسم، يجب أن يحدده الطبيب الدواء وليس الصيدلاني.

وأوضحت: “عند الإصابة بعدوى فيروسية يجب على المريض تناول الزنك والمغنيسيوم. لأن الزنك مضاد للفيروسات، والماغنيسيوم يوفر للمريض نوما جيدا، ويخفف الإجهاد ويساعد على استعادة الطاقة، أي يجب أن تكون متوافرة عند الإصابة بالعدوى الفيروسية”.

و أشارت، إلى أنه حتى أكثر الأدوية “أمانا” مثل فيتامين С يمكن أن تكون لها موانع وأعراض جانبية، لذلك قبل البدء بتناول أي دواء، من الأفضل استشارة الطبيب أو على الأقل قراءة التعليمات المرفقة بالدواء باهتمام، كما يجب تحديد جرعة الدواء بصورة صحيحة للحصول على أكبر فائدة منه”.

وأضافت، “إذا تحدثنا عن الفيتامينات والعناصر المعدنية، فمن الناحية المثالية يجب أن نختار الأدوية بطريقة محددة “أي التي يحتاجها الجسم فعلا”، حينها فقط يمكن تعويض النقص الذي يعاني منه الجسم، وهذا يمكن بمساعدة طبيب أخصائي أو خبير تغذية”.

وقالت، إذا قرر الشخص لسبب ما شراء مستحضرات طبية لتحسين صحته من دون استشارة الطبيب، فعليه اختيار “مجموعة” آمنة، موضحة، “يمكن افتراضيا دعم الجسم بالفيتامينات والعناصر المعدنية من أجل تقليل احتمال الإصابة بالأمراض والأطباء يعلمون جيدا، إذا وصفوا الكركمين أو فيتامين C للشخص، فلن يلحقا أي ضرر بصحته”.

 

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