خبيرة تغذية تحدد ما يحتاجه الجسم من مواد غذائية عند الاصابة بنزلات البرد

خبيرة تغذية تحدد ما يحتاجه الجسم من مواد غذائية عند الاصابة بنزلات البرد

المستقلة/- أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، أنه عند الإصابة بنزلات البرد، يحتاج الجسم إلى مواد غذائية غنية بالبروتينات.

وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى الأطعمة التي تساعد على تسريع عملية الشفاء من نزلات البرد.

وتقول، “بما أن الجسم يحتاح إلى البروتين، فمن الأفضل عند الإصابة بنزلات البرد ما يسبب ضعفه، تناول لحم الدواجن أو الأسماك غير الدهنية”.

وتنصح الخبيرة، بضرورة تناول الخضروات الفواكه، لأنها تساعد على تسريع عملية الشفاء، لاحتوائها على الفيتامينات والمواد المغذية المفيدة.

وتشير، إلى أن عصائد الحبوب المختلفة تفيد كثيرا عند الإصابة بنزلات البرد. لأن الجسم يكون بحاجة إلى الطاقة لاستعادة حيويته، التي يمكن أن يحصل عليها من الكربوهيدرات المعقدة.

وتقول، “عند الإصابة بنزلات البرد، نضيف عادة إلى النظام الغذائي أطعمة مخمرة ومنتجات الألبان الحامضية، لتحفيز منظومة المناعة”.