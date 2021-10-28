خبيرة تغذية: الفشار هو أحد أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب والأوعية الدموية

المستقلة/- أعلنت الدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفشار هو أحد أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب والأوعية الدموية.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الفشار المعد في المنزل، الخالي من السكر والنكهات المضافة، هو طعام ممتاز، يساعد على تحسين عمل المعدة والأمعاء والقلب والأوعية الدموية، ويؤثر إيجابيا في حالة الجلد.

وتقول، “تحتوي الذرة التي يصنع منها الفشار على فيتامينات مجموعة В والحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز ومضادات الأكسدة البوليفينول. جميع هذه المواد تساعد على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي”.

وتضيف، ولكن الفشار المحضر باستخدام الزيت والمضاف له السكر، يسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، كما يحتوي على سعرات حرارية عالية.

وتقول، “وهذه لا تعتبر وجبة خفيفة غير ضارة، بل هي قنبلة حقيقية تؤدي إلى زيادة الوزن وبالتالي تسبب الإصابة بأمراض مختلفة”.

وتشير الأخصائية، إلى أن الفشار المالح يسبب خللا في التوازن المائي بالجسم، ما يؤدي إلى ظهور الوذمة والسيلوليت.

وتقول، “تصبح الدهون المتحولة من الزيوت، محفزات لتطور الأورام الخبيثة وأمراض الجهاز التنفسي، وهذه خطرة على حياة من يعاني من الربو. وتبدأ الدهون الناتجة تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة، في إطلاق مادة ثنائي الأسيتيل السامة، التي تسبب لدى البعض التليف الرئوي ومرض الزهايمر. وتسبب النكهات المضافة أمراضا مختلفة في الجهاز الهضمي”.