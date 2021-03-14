خبيرة تطالب باستراتيجية عربية شاملة لتطوير منتجات النباتات الطبية والعطرية

المستقلة/- أكدت خبيرة التنمية الزراعية والزراعات غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي أهمية التوسع في النباتات الطبية والعطرية، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقالت المراكشي هناك طلب عالمي متزايد علي النباتات الطبية والعطرية – ليس لأهميتها الاقتصادية فقط، بل لأهميتها الطبية وقدرتها على القضاء على الأمراض الفيروسية والمتوطنة ، لافتة أن بعض الدول مثل الهند تمكنت في وقت سابق من القضاء على عدد من الأمراض ومنها مرض “السارس”، والذي تم التخلص منه والسيطرة عليه بالنباتات الطبية .

وأضافت أمام تزايد الإقبال العالمي على منتجات النباتات الطبية والعطرية، تأتي أهمية وجود استراتيجية عربية كاملة لتطوير تلك المنتجات بما تسهم في زيادة الإنتاج وجودة التصنيع ودفع عجلة التصدير.

وشددت على أن النباتات الطبية والعطرية، بخلاف فوائدها الطبية في القضاء على الأمراض، يمكن أن تمثل مصدرا مهما للدخل القومي المصري والعربي، شرط تذليل المشكلات التى تواجه قطاع زراعة النباتات الطبية والعطرية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة ووجود خطة قومية لتنمية هذا القطاع لأهميته في إنتاج الدواء والسيطرة على الفيروسات.

وطالبت المراكشي بزيادة المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية وإصلاح وتطوير كافة مكونات هذه الصناعة ، بجانب التوسع في إقامة مناطق متخصصة ، لزيادة القيمة المضافة من تلك النباتات من خلال تحويلها من التصدير كمواد خام الى منتجات يتم تصنيعها في مصر ثم تنويع المنتجات القائمة على هذا النوع من النباتات، وصولا إلى إنتاج المواد الفعالة التى ترتكز عليها صناعة الدواء وغيرها من الصناعات.

كما طالبت بالتوسع في إقامة مناطق زراعية متخصصة لإنتاج وتجهيز وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، حيث ستسهم هذه المنطقة وغيرها فى مضاعفة حصة مصر والدول العربية من السوق العالمية لهذه النباتات.

واوضحت أن مصر ،على سبيل المثال، واحدة من الدول العربية التى تمتلك مقومات تعزز فرص مضاعفة إنتاجها من النباتات الطبية والعطرية، ورغم ذلك فإن حجم المنزرع ، لايرقى إلى المستوى المأمول، حيث تأتى مصر فى المرتبة السادسة بنسبة 3.6% من إجمالى الصادرات العالمية من النباتات الطبية والعطرية، بينما تعد الصين أكبر مصدر للنباتات الطبية والعطرية، حيث تستحوذ على أكثر من ربع السوق العالمى، تليها الهند بنسبة 9%.

ولفتت خبيرة التنمية الزراعية أن تلك الصناعة تواجه تحديات عديدة، منها ما يتعلق بمعوقات تنمية الصادرات المصرية كعدم استقرار السياسات التصديرية، والتى تعد من أهم معوقات الصادرات المصرية ككل وتؤثر تلك التقلبات في السياسات التصديرية بشكل كبير فى إنتاج النباتات الطبية والعطرية.