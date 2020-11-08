خبيرة تجميل تكشف فضائح شعر الفنانات الزائف

المستقلة /- قالت إيمان يسري خبيرة البواريك، التي أطلت في برنامج (لايف من الدوبليكس) مع (أبلة فاهيتا)، “بصنع بواريك من الشعر الطبيعي، وهي براند (هير فور هير)، وأنا قعدت فترة من الزمن أقنع الناس إنهم يلبسوا بروكة”

وعلقت يسري على صورة للمثلة المصرية، نبيلة عبيد، في صورة أطلت بها الفنانة بشهر قصر أحمر “هذه باركومة مش شعر طبيعي، وهذا اللون إحنا بنقول عليه لون نبيلة”.

نبيلة عبيد

أما في الصورة الثانية التي عرضتها فاهيتا على إيمان يسري، كانت للممثلة نادية الجندي، من فيلم (إمرأة هزت عرش مصر)، وكان رد الخبيرة “هذا شعرها واكستنشن، الشعر الحقيقي فوق وغير الحقيقي تحت موصول بشعرها”.

وسألت فاهيتا عن فروة بوسي شلبي التي أطلت بشعر أخضر وكان رد الخبيرة بأنه بروكة أيضاً، فيما كانت السيدة المجاةرة لها ذات شعر طبيعي.

وأكدت يسري أن المغنية أحلام أطلت في برنامج (ذا فويس) بشعر مستعار، فيما علقت فاهيتا على أحلام بشكل ساخر بحيث علقت على الرسوم التي على وجهها بأنها “تعويذة، وكاتبة مقهورين بالسفلي”

وأجابت عن صورة نجوم الرياضة المصرية حسام حسن وإبراهيم حسن”دول توأم مش صورة قبل وبعد الباروكة، دول حسام وابراهيم حسن”.