خبر وفاة الفنان “محمد منير” خلال أيام العيد تشعل المواقع

المستقلة /- انتشر خبر موت الفنان المصري ​محمد منير بشكل موسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي،​ خلال ثان أيام العيد، ما اثار الجدل والقلق بين المحبين والجمهور.

وبدوره، خرج مدير فرقة محمد منير عن صمته، وأعلن في حديث لصحيفة “الوطن” أن كل هذه الشائعات عارية عن الصحة، مؤكداً أن الفنان ينعم بصحة جيدة، كما قام بإحياء مراسم عيد الأضحى المبارك في يومه الثاني، وسط عائلته وأقاربه.

وأضاف مدير الفرقة أن هذه الأخبار سخيفة جداً، مؤكدا ان نشر أكاذيب وشائعات وفاة ومرض عن اي شخص، تنبع من قلة الأخلاق، لأن الأخبار الكاذبة تؤثر سلبا على الشخص عائلته.

هذا وسيجري الفنان، تحضيرات مكثفة استعداداً لحفله الغنائي المقرر إقامته، يومالجمعة المقبلة، بمحافظة الإسكندرية بعد غياب 10 سنوات عن جمهور المدينة الساحلية، ومن المقرر أن يقدم محمد منير باقة من أبرز أغنياته، التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.

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يذكر أن الفنان المصري قد تعرض لأزمة صحية مطلع العام الماضي تسببت في عدم حضوره حفل تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي، ثم خرج خلال بيان صحفي، طمأن به جمهوره، وأكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على البومه “باب الجمال”، وتحدث عن معاناته الصحية، مؤكدا أن المرض كان أصعب مرحلة في حياته، ولكنه تجاوز الأزمة.

يذكر ان محمد منير قد نعى الموسيقار الألماني رومان بونكا، الموزع الموسيقي لألبوم “مدد يا رسول الله” وأحد أعضاء فرقته الموسيقية كعازف للعود، واشار ان بونكا كان صديق عمره وبمثابة الأخ، وصنع معه تاريخاً من الموسيقى.

 

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