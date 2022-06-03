خبر وفاة “الشيف بوراك” الصاعق يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة /- انتشر خلال الساعات الماضية خبرا صاعقا حول وفاة الشيف التركي بوراك خاصةً، خاصة بعد الصور التي ظهر فيها من المستشفى قبل خضوعه لعملية جراحية.

وتناقل مستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا عبر الواتساب، فيديو يتضمن صورا للشيف الشهير مرفقة بمزاعم حول وفاته مع تعليق “في ذمة الله”.

لكن تبين ان هذه الأخبار غير صحيحة ولا اساس لها من الصحة، وحالة الشيف بوراك الصحية جيدة، كما ان الحساب الذي نشر الخبر عبر التيك توك لم يعد موجوداً، في وقت يستمر تناقله عبر تطبيق الواتساب، بعدما تم تنزيله من الحساب المذكور.

هذا ونشر الشيف بوراك قبل ساعات، فيديو جديدا له في مختلف حساباته الرسمية، وهو يعد طبقاً خلال وقت الافطار في دبي بالإمارات العربية، مع ابتسامته المعهودة، وأرفقه بتعليق بالتركية قال فيه: “إنه وقت الإفطار في دبي بالامارات”، وضمّن الفيديو مشاهد سريعة من المدينة.

كما أكدت مصادر مقربة وموثوقة بأن الشيف بوراك بخير وبصحة جيدة، وأن جميع الأخبار التي أشيعت حول وفاته هي مجرد شائعات لا أكثر، تهدف لحصد أكبر عدد من التفاعلات والمشاهدات.

يذكر ان اسم الشيف التركي بوراك، قد تصدرمحركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد أن صدم متابعيه بصورة عبر حسابه الرسمي بانستغرام وهو داخل المستشفى وعلى سرير المرض ويرتدي ملابس المرضى، لإجراء فحوصات، ظهر فيها وقد فقد جزء من وزنه وكان شاحب الوجه، ما دفع البعض لنشر الشائعات عن حقيقة مرضه، وحتى عن وفاته، وذكرت وسائل إعلام أنه أجرى عملية “استئصال الزائدة الدودية” وأنه بصحة جيدة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُقلق فيها الشيف بوراك التركي متابعيه حول العالم، فسبق أن تعرض لأزمة صحية بعد شعوره بالاختناق، إثر مشاركته في إخماد الحرائق بإحدى الولايات التركية التي شهدت مجموعة واسعة من الحرائق التي نشبت في غابات الضواحي.