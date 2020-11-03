خبر سار .. الرافدين يخفض نسبة فوائد القروض للمواطنين والموظفين

المستقلة/ – اعلن مصرف الرافدين، عزمه تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للمواطنين والموظفين.

وقال مديرعام مصرف الرافدين حسين علي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “هناك توجهاً لتخفيض الفوائد في جميع السلف والقروض الممنوحة للمواطنين والموظفين بعد موافقة الجهات المعنية”، مبينا ان “اطلاق السلف والقروض للمواطنين سيتم بعد توزيع رواتب الموظفين”.

وأكد علي، “وجود توجه لدعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية المتوقفة والجديدة، مبينا ان “المصرف قرر منح الفوائد مقدما للودائع الثابتة المودعة من المواطنين للفترات الزمنية المختلفة”.