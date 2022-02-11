خبر تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ومنعه من العلاج يتصدر المواقع

المستقلة /- انتشر خلال الساعات الماضية خبر أقلق الجمهور حول الازمة الصحية التي يعاني منها الفنان ​فضل شاكر، والتي تسببت بمضاعفات خطيرة أثر إصابته بفيروس كورونا،​ في مقر إقامته داخل مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، وقيل انه يحتاج عناية طبية عاجلة لكنه لا يستطيع الخروج من المخيم، كونه مطلوب بموجوب أحكام غيابية صادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بعدة تهم منها تأليف عصابة مسلحة.

ولكن تبين ان الأخبار المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أكد “موقع الفن” ان الفنان بصحة جيدة، وحصل على لقاح كورونا في المخيم ولا يخالط الكثير من الاشخاص، تجنبا من الإصابة.

وكان قد كتب فضل شاكر عبر حسابه في تويتر، تغريدة حول الطفل المغربي ريان، وقال: “تعازينا لأهل المغرب الشقيق والوطن العربي أجمع ، الله يصبر أهل ريان الملاك 🤲 ” إنّا لله وإنّا إليه راجعون “، وتفاعل المتابعون مع تغريدته بشكل كبير.

يذكر ان الفنان اللبناني الشاب، محمد فضل شاكر، قد عبر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين ، عن حزنه لعدم بث أغانية أو استضافته على القنوات اللبنانية، وقال: “الإعلام اللبناني بحاربني المحطات والراديوهات منعوا الأغاني تبعي تنذاع”، حيث يستعد ابن الفنان فضل شاكر، لإطلاق “ميني ألبوم” من 6 أغنيات باللهجة المصرية ويتنمى أن يمثل انطلاقة جديدة له.

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