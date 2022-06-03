خبر اغتيال “مراد علمدار” يشعل المواقع بعد ان ادّعى انه المهدي المنتظر

المستقلة /- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اغتيال الممثل التركي ​نجاتي شاشماز​، الشهير بـ”مراد علمدار” في مسلسل “وادي الذئاب”، ومنذ انتشار هذا الخبر، والمتابعون يحاولون معرفة الحقيقة والبحث عن مصدر الخبر.

وما أقلق الجمهور، هو أن الخبر أتى تزامنًا مع الخلافات التي أثارت الجدل مؤخرا بين شاشماز وزوجته السابقة نجاهان كشيكجي، وتساءل البعض عن مدى امكانية التعرض للممثل الشهير من قبل عائلة زوجته.

ولكن تبين ان خبر وفاة نجاتي مجرد شائعات، حيث نفت المواقع التركية خبر الوفاة، مؤكدة ان نجاتي الآن متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة.

وكانت قد اتهمت ناجهان كاشيكتش، زوجة الممثل التركي، نجاتي شاشماز، زوجها الذي رفعت عليه قضية طلاق بأنه يدعي أنه المهدي المنتظر، وادعاءاته دمرت العائلة حسب وصفها، وأضافت انه كان ينظر إلى ابنه البالغ من العمر 8 سنوات على أنه الوريث الظاهر لهذه الطريقة، وتم قبوله كزعيم للطريقة في المستقبل.

وقدمت الزوجة للمحكمة تسجيلا صوتيا كشف عن محادثات بين شاشماز وابن عم والده، كان يقول له إنه ظهر على صورة النبي محمد لعدد من أصدقائه، فهو المهدي المنتظر وأنه صنع اختراعات مهمة للعالم، وزعم شاشماز في التسجيل الصوتي أنه يمكن أن روحا شبيهة بسحابة قد سرت إليه عبر العصور منذ رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، مدعيا أنه تم اختباره لأداء هذه المهمة.

في حين يشير المدعو عرفان ابن عم الفنان، خلال التسجيل الصوتي ان هذه الحالات التي يتعرض لها نجاتي قد تكون نفسية، ونصحه بالذهاب إلى الطبيب النفسي.