خبراء يؤكدون.. وضع العراق الاقتصادي جيد ولا خوف عليه

US dollars are pictured on top of a stack of local currency bank notes in the southern Iraqi city of Nasiriyah in the Dhi Qar province, on December 20, 2020. - A year of economic agony for pandemic-hit and oil-reliant Iraq is drawing to a close, but a draft 2021 budget involving a hefty currency devaluation could bring more pain for citizens. Iraq, which relies on oil sales to finance 90 percent of its budget, projects that its economy has shrunk by 11 percent this year, while poverty doubles to 40 percent of the country's 40 million residents. (Photo by Asaad NIAZI / AFP)

المستقلة/- يرى خبراء بمجال الاقتصاد أنَّ وضع العراق الاقتصادي جيد ولا خوف عليه، مبينين أنه برغم من تحذير صندوق النقد الدولي أن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي ولكن اقتصاد البلد مايزال جيداً برصيد يبلغ أكثر من 90 مليار دولار فضلاً عن أسعار النفط التي ماتزال مرتفعة.

الخبير الاقتصادي باسم انطوان، بين أنَّ “هناك نوعاً من التشاؤم غير المبرر بشأن اقتصاد البلد، ومن غير الصحيح القول إننا مقبلون على ركود اقتصادي”، قائلاً “الموازنة لم تصدر حتى الآن، كما أنه في نفس الوقت نتيجة ارتفاع الدولار لفترة أصبح هناك نوع من الانكماش الاقتصادي، لكن يمكن أن يعالج لأنَّ الأساس وهو رصيد البنك المركزي يتجاوز 90 مليار دولار، كما أنَّ أسعار النفط ماتزال مرتفعة ولا يوجد انخفاض لها في الوقت الحاضر”، موضحاً أنَّ “هذه كلها عوامل في صالح اقتصاد العراق”.

وأضاف أنَّ “الدولة يفترض بها عندما تصدر الموازنة أن تصرف مبالغ، ولكن العملية هنا توقفت مؤقتاً بسبب تأخر إقرار الموازنة، لكن أسعار النفط في ارتفاع ومشروع الموازنة سيقر وسوف تكون مبالغه كبيرة جداً وتسدد التزامات المقاولين”.

وبالنسبة للدولار، أوضح انطوان أنَّ “انخفاضه لن يحدث بنفس نسبة الارتفاع الذي يحدث بشكل سريع، ولكن إذا أحسنت الإدارة المسؤولة عن العملية الاقتصادية وإذا أوقفنا الفساد المستشري الذي يشكل نقطة ضعف في عمل الاقتصاد العراقي فإنَّ الاقتصاد سيتحسن”.

وتابع أنه يجب أن “تدار العملية الاقتصادية بصورة جيدة وأن يتحول اقتصاد البلد من ريعي إلى اقتصاد إنتاجي والتوجه نحو عمل القطاع الخاص، لأنَّ هناك 50 ألف مشروع صناعي شبه متوقف، وهنا سوف نخلق فرصاً في القطاع الخاص، كما يجب تشريع قانون للقطاع الخاص الذي يعد داينمو للاقتصاد لأنه من الخطأ أن يتعلق الشباب بالقطاع العام”.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إلى أنَّ “العراق مقبل على انفتاح اقتصادي، خاصة أنَّ في رصيده 97 مليار دولار في البنك المركزي، وأنَّ الذي تم صرفه لم يصل إلى النصف وهو احتياط طوارئ لم يستخدم، وبذلك فإنَّ رواتب سنتين مؤمنة”.

وقال حنتوش: إنَّ “هناك في خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دولار كفائض، كما أنَّ بقاء أسعار النفط فوق 70 دولاراً يعد جيداً بالنسبة لاقتصاد البلد”، داعياً الحكومة إلى “الانفتاح على الاقتصاد الدولي، مبيناً أنَّ “ميناء الفاو سيكون المورد الثاني لاقتصاد البلد من خلال الجمارك والضرائب ومناطق التجارة الحرة، وهذه بحد ذاتها معادلة دولية”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

إنتر ميلان يحل ضيفا ثقيلا على نابولي في الدوري الإيطالي الليلة

الاخبار

النزاهة : 4 عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ بالمال العام في البصرة

اخر الاخبار

كردستان.. بوادر انفراج الأزمة السياسية بين الاتحاد والديمقراطي

اخبار العراق

نصيف تشيد باستجابة وزير الداخلية مع الدور الرقابي لمجلس النواب

اخر الاخبار

بايدن يخطط تحميل نتنياهو المسؤولية الشخصية عن تصرفات شركائه

اخبار العراق

طهران تؤكد.. لا يوجد لدينا أدنى تحفظ للحضور العربي في العراق

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محمود التركي يستقبل زوار خليجي 25 بـ “الدنيا بصرة”

اخر الاخبار

كاساس مدرب المنتخب العراقي: مباراة الافتتاح امام المنتخب العماني ليست سهلة

اخبار العراق

بسبب الاصابة.. استبعاد أحمد فرحان وأحمد يحيى من تشكيلة المنتخب

اخبار العراق

التخطيط.. عدد سيارات القطاع الخاص بلغ (7) ملايين و(460) الف

اخبار العراق

غدا الجمعة.. البصرة تفتتح منافسات النسخة 25 من بطولة الخليج

اخبار العراق

وزير سابق.. غرق الاحياء نتيجة النقص في البنى التحتية

اخبار العراق

نائب يتوقع عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً

اخبار العراق

نائب يتوقع عودة سعر صرف الدولار إلى 1480 ديناراً

الاخبار

خبراء يؤكدون.. وضع العراق الاقتصادي جيد ولا خوف عليه

اخر الاخبار

منذ 100 عام.. مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس له

اخر الاخبار

اخصائية.. الأطعمة الدسمة تؤخر امتصاص الكحول

اخر الاخبار

عدم اليقين الاقتصادي.. أمازون ستلغي ما يزيد عن 18000 وظيفة

اخر الاخبار

صحيفة.. الرئيس بايدن سيركز على إمداد أوكرانيا بالأسلحة هذا العام

اخر الاخبار

السوداني يعلن امتلاك حكومته ” خططا ستراتيجية” لمعالجة قطاع الكهرباء

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس

اخر الاخبار

مباراة مثيرة تجمع تشيلسى ضد مانشستر سيتى من الدورى الإنجليزى

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد تقدم بعرض مالي ضعيف للتعاقد مع جواو فيليكس