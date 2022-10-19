خبراء يؤكدون.. حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع الفساد الى ارقام غير مسبوقة

المستقلة/- تؤكد تصريحات المعنيين بالشأن الرقابي والسياسي على ان حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع نسب الفساد الى ارقام غير مسبوقة، بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفقر بعد زيادة سعر صرف الدولار، فضلا عن التوجه نحو الاستثمارات والتعاقدات الخارجية الهشة وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، كلها تضع الكاظمي علامات استفهام والغايات التي كان يراد تنفيذها من هذه الأفعال.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “نسبة الفقر في محافظة المثنى التي تعد الافقر بين المحافظات قد تخطت 50 بالمئة وان معدلاته في تزايد مستمر، حيث ان القرارات الحكومية برفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هي من اوصلت الشعب إلى حافة الفقر “.

من جانب اخر، بين النائب عن كتلة صادقون عدي عواد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قرار رفع سعر صرف الدولار الحق ضررا بالمواطن العراقي جراء القرار غير المدروس من قبل البنك المركزي الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، حيث ان ارتفاع سعر الصرف كان سببه الحكومة والبنك المركزي وبالتالي هذا الارتفاع ارهق كاهل المواطن العراقي”.

وعلى صعيد متصل فقد اعتبر النائب المستقل باسم خشان خلال حديثه و تابعته المستقلة، ان التعاقدات الدولية التي ابرمها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي واحدها الربط الكهربائي مع الاردن تمثل تحول خطير في الفكر التجاري للعراق من حيث اعتماده على التعاقدات الدولية غير المضمونه والتي تمثل تجاوزا على الصلاحيات الخاصة بحكومة تصريف الاعمال”.

من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، خلال حديثه و تابعته المستقلة، ان سرقات أخرى ستظهر تباعا بعد فضح سرقة امانات الضرائب، لافتا الى ان تنفيذ عملية سرقة أخرى للبنى التحتية العراقية من خلال قيام هذه الحكومة وهيئة الاستثمار بمنح إجازة لشركة إماراتية تمثل واجهة لشركات صهيونية حيث حصلت هذه الشركة على الف دونم من حكومة الكاظمي في مقتربات مطار بغداد لانشاء ملعب كولف”.