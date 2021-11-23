خبراء : تناول السيلينيوم مع فيتامين E يزيد من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات

المستقلة /- اكتشف الخبراء أن تناول السيلينيوم مع فيتامين E، يزيد بنسبة 91 بالمئة من خطر إصابة الرجال بسرطان البروستات.

وتشير مجلة Journal of the National Cancer Institute، إلى أن الباحثين أجروا تجربة أشترك فيها أكثر من 35 ألف متطوع، من أجل تحديد الفوائد المحتملة للمكملات الغذائية للوقاية من الأمراض السرطانية. ولكن الباحثين اضطروا لإيقاف التجربة بعد إكتشافهم أنها تسبب الإصابة بالسرطان وليس الوقاية منه.

وقد أظهرت النتائج، أن السيلينيوم لا يشكل أي خطورة على الأشخاص الذين يعانون من نقصه في أجسامهم. ولكن من يملكون تركيزا عاليا، يؤدي تناولهم لجرعات إضافية منه، إلى زيادة خطر إصابتهم بسرطان البروستات بنسبة 91 بالمئة.

وينصح الدكتور الان كريستال من مركز فريد هتشنسون للبحوث السرطانية، في سياتل، بالتوقف عن تناول السيلينيوم مع فيتامين E، لأنه لم تثبت فائدتهما عند تناولهما معا، بل على العكس يسببان مشكلات خطيرة للجسم.

 

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