خبراء الإنترنت يحذر من عدم الاهتمام بمتصفح الويب الخاص بـ”جوجل”

خبراء الإنترنت يحذر من عدم الاهتمام بمتصفح الويب الخاص بـ”جوجل”

المستقلة /- حذر خبراء الإنترنت من أن عدم الاهتمام بمتصفح الويب الخاص بـ”جوجل” قد يعرضك لخطر هجمات الاختراق الكبرى. كل ذلك مرتبط بالتحديثات – وإذا لم تقم بتثبيتها قد تفقد وسائل الحماية، لذا اضطرت جوجل إلى الإسراع بتحديث طارئ لمنع استغلال خطأ “شديد الخطورة”.

ولكن إذا لم تقم بتثبيت التحديثات التى تسحق هذه الأخطاء فستفقد وسائل حماية المفاتيح.

قال مايك فارلى ، الخبير السيبرانى ورئيس فريق Threat Hunting فى Adarma : “لا يقتصر تحديث متصفح كروم على تقديم ميزات جديدة ، مثل حماية الخصوصية وتتبع الويب فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا الحماية من التهديدات الأمنية الخطيرة” حسبما نل موقع ذى صن.

“التحديث الأخير من جوجل يستهدف ما يسمى” يوم الصفر “.

“يوم الصفر هو ثغرة تم اكتشافها وهى معروفة للمهاجمين ومن المعروف أنها يتم استغلالها بشكل نشط.

“عندما يحدث ذلك فإنه سباق مع الزمن لتطوير التصحيحات وحماية المستخدمين أثناء طرحها.”

وُصف خطأ جوجل الفادح هذا الأسبوع بأنه “شديد الخطورة”.

لقد أثر أيضًا على مستخدمى “مايكروسوفت إيدج” مما تسبب فى قيام الشركة المنافسة بدفع تحديث عاجل مماثل.

قد يشير هذا إلى أنها مشكلة مهمة ربما يتم استغلالها بالفعل فى العالم الحقيقي.

لهذا السبب من المهم تحديث جوجل كروم الخاص بك قدر الإمكان.

قال مايك لصحيفة The Sun: “عدم تحديث جوجل كروم مطلقًا يمكن أن يترك ثغرات أمنية خطيرة فى متصفحك ، والتى يمكن الاستفادة منها من قبل الجهات الخبيثة كنقطة دخول إلى جهازك”.

“يمكن لمواقع الويب الضارة التى تستضيف مجموعات الاستغلال تحديد نقاط الضعف المحتملة فى الاتصال بالعملاء ، ثم الاستفادة من نقاط الضعف هذه للحصول على وصول أولي.

“من هناك يمكن للمهاجم أن يتجول بحرية حول جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو إلى الأجهزة الأخرى على شبكتك، وجمع المعلومات الشخصية، والبريد الإلكترونى وتفاصيل الحساب المصرفى والإصابة بالبرامج الضارة أو نشر برامج الفدية للإكراه على الدفع.

“المتصفح الحديث على الرغم من أنه يبدو بسيطًا يمكن أن يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على أمانك على الإنترنت.”

تم الإبلاغ عن إصدار Google الأخير لأول مرة فى 23 مارس ويتطلب اهتمامًا عاجلاً.

كيفية تحديث جوجل كروم

التحديث الذى تبحث عنه فى جوجل كروم هو الإصدار 99.04844.84 أو إصدار أحدث.

للقيام بذلك انتقل إلى النقاط الثلاث فى الزاوية العلوية اليمنى ثم اختر “تعليمات”.

انتقل الآن إلى About Google Chrome ثم ابدأ التحديث.

يجب عليك القيام بذلك بانتظام للحفاظ على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac الخاص بك محميًا من أحدث هجمات الاختراق.

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