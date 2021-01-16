خبراء اردنيون يتوقّعون اختفاء كورونا خلال شهرين!

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المستقلة..أعلن خبراء أردنيون في العلوم الجينية الوراثية عن خبر سار يتعلق بفيروس كورونا.

وأوضح الخبراء ان مؤشرات تقنية داخل الخلايا البشرية التي تسلل إليها فيروس كورونا في أجساد المصابين، تبين أن الوباء في طريقه إلى الاختفاء في غضون شهرين.

وأشارت “جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية”، في تقريرها الى ان إمكانية زوال الفيروس، بما فيه سلالاته الجديدة كالبريطانية والجنوب إفريقية، خلال شهرين إمكانية واقعية.

واستند باحثو هذه الجمعية على دراسة منطقة الـ ORF ذات الأهمية البالغة في الفيروس والتي يتحدد ضمنها مستوى قوته ومدى خطورته، ودعوا الباحثين المتخصصين إلى المزيد من الاهتمام بها في دراساتهم.

وذكرت صحيفة “الدستور” الأردنية، استنادا إلى بيان “جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية”، أن “معظم العلماء يركزون على طفرات البروتين التاجي وسرعة انتشار الفيروس، ولكنهم يهملون أهم منطقة بالفيروس التي تعتبر سلاحه، وهي منطقة الـ ORF”.

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