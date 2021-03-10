خام البصرة الخفيف والثقيل يسجل انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي

خام البصرة الخفيف والثقيل يسجل انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي

المستقلة /…. سجل خاما البصرة الخفيف والثقيل انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 67.44 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 1.03 %عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 64.99 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 3.82 %.

وسجلت اسعار جميع نفوط منظمة اوبك انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر النفط العربي الخفيف السعودي 67.39 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 67.01 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 67.11 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 66.71 دولارا، والكويت الكويتي 67.03 دولار وجيراسول الانغولي 67.47 دولار.

وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت 66.78 دولارا، وخام غرب تكساس الى 63.34 دولارا.( النهاية)