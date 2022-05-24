خام البصرة الثقيل يتجاوز 103 دولار بعد تراجع أسعار النفط العالمية .. اليوم الثلاثاء

المستقلة/- ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، بما يقارب من دولارين، ليسجل أكثر من 103 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.89 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.87% ليصل الى 103.19 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات منظمة أوبك حيث سجل مزيج ايران الثقيل الذي 108.82 دولارات بارتفاع 0.81 دولار فيما سجل خام مربان الاماراتي 111.83 دولاراً بارتفاع 1.35 دولار، فيما سجل خام العربي السعودي 111.46 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 2.04 دولار، وبلغ مزيج سهران الجزائري 116.91 دولارا بارتفاع بلغ 0.93 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 118.00 دولارا بارتفاع بلغ 1.30 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 113.26 دولارا بارتفاع 0.55 دولار”.

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت يوم امس الاثنين قبل ان تتراجع صباح هذا اليوم بعد توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

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