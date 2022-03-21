خامنئي: العنصرية الغربية ظهرت في أحداث أوكرانيا

المستقلة /- قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن “العنصرية الغربية” ظهرت في أحداث أوكرانيا من خلال الاختيار بين اللاجئين.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة بدء السنة الإيرانية الجديدة، أشار خامنئي إلى أن “الغرب يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت ينتهك هذه الحقوق في الكثير من الدول”، معتبرا أن “الأحداث الأخيرة في أفغانستان وأوكرانيا أوضحت أحقية الشعب الإيراني في مواجهة التبعية والاستكبار العالمي”.

وأكد: “نواجه ظلما كبيرا في هذا العالم نتيجة سياسة أنظمة الاستكبار الوحشية”، لافتا إلى أن “المسألة الأساسية لهذا العام في البلاد والتي على المسؤولين الاهتمام بها هي الاقتصاد”.

وشدد خامنئي على أنه “يجب التوجه نحو الإنتاج المعرفي لتحقيق النمو الاقتصادي، كما يجب زيادة الشركات المعرفية في كل القطاعات وهذا قد يعتبر مؤشرا لتقدم الحكومة”، مضيفا: “هناك قرارات اتخذت في الآونة الأخيرة من قبل الجهات المسؤولة في البلد من الممكن أن تضر بالشركات، لذا على الحكومة والبنوك منع تنفيذ هذه القرارات”.

وأشار إلى أنه “لا يجب ربط اقتصاد البلاد بالعقوبات الأمريكية والحظر قد يؤدي إلى تقدم اقتصادنا”، مبينا أن “السياسات الجديدة للبلاد أظهرت أنه يمكن إحراز تقدم على الرغم من العقوبات، وأنه من الممكن تعزيز التجارة الخارجية، والدخول في اتفاقيات إقليمية وتحسين الوضع النفط”.

 

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