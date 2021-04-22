خالد مشعل رئيسا لحماس بالخارج، التغيير قادم في حماس ؟

المستقلة /-انتشرت أخبار مفادها أنّ الرئيس السابق لحركة المقاومة الإسلاميّة “حماس هو الرئيس الجديد للحركة بالخارج، وقد اعتبر محللون وخبراء سياسيّون أنّ عودة خالد مشعل لتصدّر المشهد السياسيّ الداخلي في حماس قد يقلب الموازين ويعدّل الكفّة بين حماس الغزّية وحماس الخارج.

هذا وينتظر الكثير من أعضاء حماس تغييرات جوهريّة في سياسات الحركة وفي تعاملها مع دول الجوار، بما فيها دولة الاحتلال إسرائيل، وتشير التحليلات إلى أنّ خالد مشعل الذي ظلّ يعمل في الخفاء طيلة الأربع سنوات الماضية سينتهج خطّا سياسيّا جديدًا، ومن بين أبرز الملفات التي سيعمل عليها مشعل هو ملف العلاقات الفلسطينيّة الإيرانيّة.

من المعلوم أنّ الشق الذي يدعم هنيّة في الحركة يريد المحافظة على إيران كشريك استراتيجي لحماس، الأمر الذي جعل الكثيرين ينتقدون هنيّة على هذا التوجه السياسيّ الذي يضع حماس رهينة لإيران ولمواقفها باعتبارها المانح الأول والجوهري. في المقابل، يعتقد محللون فلسطينيون وعرب أنّ خالد مشعل سيعمل على تغيير الارتهان الحمساوي لإيران وسيسعى لتنويع شركاء الحركة الإقليميّين ما يضعها في موقف أقوى مستقبلاً.

وتبقى هذه التحليلات مجرّد تخمينات، رغم الخطاب الواضح الذي يتبناه خالد مشعل والذي أكّد في أكثر من مناسبة حرصه على الحفاظ على استقلاليّة الحركة وعدم ارتهانها لأيّ طرف خارجيّ.

يُذكر أنّ إيران تسعى باستمرار لبسط نفوذها في الدول التي تعيش اضطرابات في المنطقة مستغلّة لعبة المحاور وحاجة بعض التنظيمات والحركات إلى الدعم المالي واللوجستيّ من أجل التغلغل في المنطقة وكسب مناطق نفوذ جديدة، وتتعامل إيران مع فلسطين بالطريقة ذاتها إذ تستغلّ حماس التي تحتاج للدعم المادّي أمسّ الحاجة من أجل فرض سياساتها والضغط على إسرائيل وبالتالي تكون حماس مجرد ورقة ضغط في يد إيران.