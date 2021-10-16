خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية عاجلة

المستقلة /- اصدر خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية جديدة.

أبرز الأوامر الملكية كانت تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

كما اصدر الملك سلمان قراراً بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة

في حين تم إعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وشملت الأوامر الملكية كذلك تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت القرارات الجديدة ترقية الفريق الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.