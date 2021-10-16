خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية عاجلة

المستقلة /- اصدر خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية جديدة.

أبرز الأوامر الملكية كانت تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

كما اصدر الملك سلمان قراراً بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة

في حين تم إعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وشملت الأوامر الملكية كذلك تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت القرارات الجديدة ترقية الفريق الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أرخص 5 سيارات في الإمارات موديلات 2021

اخر الاخبار

توصية هامة لمتلقي هذا اللقاح

اخبار السعودية

خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية عاجلة

اخر الاخبار

أبرز أحداث مهرجان الجونة: تعري سقوط فنانات

اخبار فلسطين

قيادي في حماس : أسرى الإحتلال لن يروا النور الا بشرط

اخر الاخبار

السيسي يكشف عن سبب خسارة مصر 400 مليار دولار عام 2011

اخبار العراق

السهيل تتابع اجراءات المؤتمر الاقليمي للشرق الادنى

اخبار العراق

السهيل تتابع اجراءات المؤتمر الاقليمي للشرق الادنى

اخر الاخبار

شركة رائدة عالمياً تعرب عن التزامها بتحقيق بالتحول صوب الطاقة النظيفة

اخر الاخبار

مبتكر عراقي يصنع سيارة تعمل بلا وقود

اخر الاخبار

حزب الله يتوعد “قتلة” أعضائه في اشتباكات بيروت

اخر الاخبار

قتلى بيروت… وحيد والديه ووالد لطفلين وأم لخمسة أولاد

اخر الاخبار

مرشحة توفيت منذ شهرين.. وفازت بانتخابات العراق

اخر الاخبار

عادات يومية يمكن أن تضر الكلى

اخر الاخبار

آبل تحذف تطبيقات قراءة القرآن والكتاب المقدس بالصين

اخر الاخبار

كاظم الساهر يحيي أول حفل جماهيري بعد غياب عامين

اخر الاخبار

آبل تنتقم من موظفة كشفت كواليس بيئة العمل القاتلة