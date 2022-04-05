حيل لتكثيف الشعر الخفيف

المستقلة /-أوردت مجلة “Elle” أنه يمكن للمرأة ذات الشعر الخفيف الحصول على مظهر كثيف لشعرها باتباع بعض الحيل، والتي تتمثل في القصّة المناسبة والعناية الجيدة والتصفيف السليم.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القصّة المتدرجة تعد هي الأنسب للشعر الخفيف، حيث إنها تجعله يبدو بمظهر أكثر كثافة، في حين ينبغي الابتعاد عن قصة الشعر الطويل، وكذلك قصة الأطراف ذات الأهداب نظرا لأن هاتين القصتين تجعلان الشعر يبدو أكثر خفة. وفيما يتعلق بالعناية، أوصت المجلة باستخدام الشامبو والبلسم المخصصين للشعر النحيف، حيث إنهما لا يحتويان على السيليكون، الذي يُثقل الشعر، كما أنهما يحتويان على البوليمرات، التي تغلف كل شعرة على حدة، وبالتالي تجعلها تبدو أكثر كثافة. ويعد الشامبو الجاف “Dry Shampoo” مناسباً للغاية للشعر الخفيف، وذلك بفضل تأثيره المكثف للشعر. وعن كيفية التصفيف السليم للشعر الخفيف، أوضحت المجلة أنه ينبغي أولاً تسريح الشعر بالمقلوب، ثم تصفيفه بمجفف الشعر وفرشاة مستديرة عكس الاتجاه الطبيعي للنمو، فبذلك يبدو الشعر أكثر كثافة