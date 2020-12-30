حيل لتخفيف اعراض البرد والانفلونزا

المستقلة /- معلوم ان نزلات البرد والانفلونزا ومرض كوفيد-19 تحمل بعض الاعراض المشابهة. مثل السعال والعطس والاحتقان والتهاب الجيوب الأنفية والصداع والتعب العام. والأوجاع والآلام والحمى في حالات الإنفلونزا.

وتتراوح حدة هذه الاعراض بين الخفيفة الى الحاجة لدخول العناية المركزة واستخدام جهاز التنفس

وتساعد بعض العلاجات الطبيعية في علاج اعراض البرد والانفلونزا. نستعرضها سوياً كما اوردها موقع “روسيا اليوم” .

والعلاجات الطبيعية هي التالية:

العسل للسعال:

ويعد العسل البديل الطبيعي للعديد من العقاقير والادوية، وفي دراسة أجريت في نيجيريا في العام 2018. وجد الباحثون أن العسل يساعد في تهدئة السعال عند الاطفال. كما يعمل على تلطيف الجزء الخلفي من الحلق لفترة أطول بفضل آثاره المضادة للأكسدة والفيروسات الراسخة.

تخفيف احتقان الجيوب الانفية:

عن طريق غسل الانف بالماء والملح. ووجدت مراجعة دراسة أجريت عام 2018 خارج المملكة المتحدة أن الغسل الأنفي بالمحلول الملحي يمكنه المساعدة في تقليل الاحتقان للأشخاص المصابين بالتهاب الأنف التحسسي.

تخفيف التهاب الحلق:

بتناول الاطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالزنك، الذي يدعم جهاز المناعة ويقلل من احتقان الحلق والتخفيف من المرض. كما يحول الزنك دون تكاثر الفيروس في الاغشية المخاطية.

وأظهرت بعض الدراسات على مستحلبات الزنك، قدرته على علاج نزلات البرد إن لجهة تقصير مدة الاعراض او تخفيف اعراض الحلق.

تخفيف الأعراض المتعددة:

التي تترافق مع نزلات البرد والانفلونزا من خلال استخدام الزنجبيل الذي يعد مسكناً طبيعياً ومضاداً للالتهابات.

حيث يعالج الزنجبيل الطازج امراض الجهاز التنفسي، وهو اكثر فائدة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي والانفلونزا. لكن بالامكان استخدام الزنجبيل الجاف لمن قد يعانون من الغثيان عند استخدام الزنجبيل الطازج.