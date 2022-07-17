حيل فعاله لإعادة لون الملابس الاصلي.. وازالة التصبغات

المستقلة /- سنشرح عن أفضل الطرق لإزالة الصباغ عن الملابس،عندما تنحل الألوان أثناء غسيلها، من المهم أن تعرفي كيف تزيلين الصباغ حتى لا يلتصق اللون الجديد بالقطعة إلى الأبد.

يوماً ما، وانت تخرجين الملابس من الغسالة،وتتفاجئين بأنها تعرضت للانصباغ بلون ما، لا تخافي، فإذا تصرفت بسرعة ستكونين قادرة على التخلص من التصبغ بانزعاج أقل وفق الطرق التالية:

١ـ قومي بإيجاد القطعة مصدر اللون المصبوغ، ضعيها جانباً وأعيدي الملابس المتأثرة بالصباغ إلى الغسالة مرة أخرى، قبل أن تستقر الألوان على الثياب، حيث أن إعادة غسلها ستكون قادرة على إزالة الصباغ الزائد.

٢ـ عند الرغبة باستعمال المبيض لازالة التصبغات أو الألوان غير المرغوبة، من المهم والحاسم اختيار منتج لا يحتوي على الكلور، وسيكون من الآمن اختيار منتج ذو أساس من الأكسجين وإضافته إلى المنظف السائل أو البودرة عند اعادة غسل الثياب التي تلطخت بالصباغ.

مع الحرص على اتباع كل التعليمات الآمنة الملصقة على عبوة المنتج، وارتداء قفازات لتجنب لمسه للجلد.

٣ـ كبديل، يمكن ببساطة إضافة كوب من الخل الأبيض الى الغسالة وغسل الثياب ثانية كالمعتاد، باستخدام ماء حار جداً إذا كان مناسباً لنوع النسيج.

٤ـ إذا كانت الملابس قد تعرضت لبقع صباغ ثقيلة، من الأفضل نقع قطعة الثياب بمحلول من الماء والمبيض المناسب لنوع القماش، قبل غسلها مرة أخرى.

٥ـ اتبعي التعليمات على عبوة المبيض لتتأكدي من عدم إلحاق الضرر بالنسيج، وترك القطعة تنتقع لأكثر من 10 ساعات، تكرر العملية عند الحاجة قبل إلقاء الملابس في الغسالة ثانية.

٦ـ يمكن تجريب التعامل مع البقعة بعصير الليمون، فهو أكثر لطفاً على القماش والبيئة من المبيض

٧ـ إن منظفات صباغ الألوان التجاري يمكن أيضاً ان يكون خياراً، فعادة ما يستخدمونه لنقع الثياب به، لإزالة اللون غير المرغوب، مع التأكيد دائماً على اختيار النوع المناسب للنسيج.

وهكذا حيث نجد أن الاهتمام بكيفية التعامل مع كل نوع من الأقمشة ضروري جداً عند غسلها، لذا احرصي على هذه النقطة.

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