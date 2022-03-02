حيلة أوكرانية غريبة لتضليل الجيش الروسي

المستقلة /- مع احتدام الصراع فى أوكرانيا، قامت الوكالة المسؤولة عن إدارة الطرق بإزالة لافتات الطرق وعلامات الشوارع، لإرباك القوات الروسية.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن وكالة أوكرافتودور، ذراع وزارة البنية التحتية، قامت طالبت المواطنين بإزالة لافتات الطرق، قائلة: “اتصالات العدو ضعيفة، ولا يمكنهم التنقل عبر التضاريس. دعونا نساعدهم للوصول مباشرة إلى الجحيم.”

أزال عمال أوكرافتودور لافتات المرور ونشروا صورة معدلة لإحدى اللافتات على الطريق استبدلوا فيها الاتجاهاته بألفاظ بذيئة وكيل الشتائم لروسيا، ولدفع القوات الروسية إلى الاتجاهات الخاطئة.

ووضعت هذه الوزارة شائتهما على بعض اللافتات الكهربائية في بعض الطرق السريعة، فمثلا كالت الشتائم لسفينة حربية روسية، وذلك بعد مقتل جنود أوكرانيين في جزيرة الأفاعي بعدما رفضوا الاستسلام لقوات روسيا.

كتب على اللافتات المترجمة “اذهبوا إلى الجحيم” و “عودوا إلى روسيا”.

ولقيت هذه المبادرة دعما من وزارة الدفاع الأوكرانية، التي دعت المدنيين إلى إزالة أي إشارات قد تساعد الروس.

وكتبت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة لها: “من أجل إرباك العدو الذين يتنقل بشكل غير قانوني في أوكرانيا، ندعو لإزالة اللوحات التي تحمل أرقام وأسماء الشوارع في المدن والقرى”

وأضافت الوزارة “دعونا نفعل كل ما في وسعنا للتخلص من المحتل الروسي بأسرع ما يمكن”.

وقالت: “قمنا بتفكيك لافتات الطرق على جميع طرق البلاد”.

ودعت إلى توجيه الأولوية إلى إزالة اللافتات لكل من: العلامات الإرشادية، وأسماء المناطق السكنية.

وطالبت بتسليم اللافتات المنزوعة إلى السلطات المحلية.

واعتبر أن الأوكرانيين بهذا الفعل يساعدون الروس على الذهاب فورا إلى “الجحيم”.