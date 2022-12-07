حيدر المولى وكيلاُ لوزارة الشباب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أصدرت وزارة الرياضة والشباب امرا وزاريا بتكليف حيدر ستار المولى وكيلا لوزير الرياضة والشباب.

وحصلت (المستقلة) على نسخة من أمر التكليف لمهام وكيل الوزارة لشؤون الشباب بالوكالة ولمدة ثلاثة اشهر لحين استحصال الموافقات بذلك.

يذكر ان المولى كان نائبا سابقا عن محافظة ميسان وهو أحد المرشحين ضمن قوائم حزب الدعوة في انتخابات ٢٠١٩ ولم يحصل على الأصوات التي تؤهله للوصول إلى قبه البرلمان وقد شغل المولى منصب مدير الرياضة والشباب في ميسان لعدة سنوات …

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