حيدر الملا : سفينة العملية السياسية تغرق

المستقلة .. توقع النائب السابق حيدر الملا فشل العملية السياسية في العراق، منوها الى ان الازمة الاقتصادية الأخيرة أكدت أن “سفينة العملية السياسية تغرق”.

وقال الملا في تغريدة على صفحته في موقع تويتر اليوم “شهد إدارة الازمة الاقتصادية والنقدية،والتجاذبات بين الحكومة والبرلمان،وصراع الكتل السياسية دلالات لاتقبل الشك ان سفينة العملية السياسية تغرق..والوطن يعيش الساعة الخامسة والعشرين!!”

وأشار الى أن “اصحاب القرار السياسي بين نائم ومتجاهل ومستفيد ومغرد!!!”