حميد الغزي : 5 قطاعات سيتم المشاركة بها مع مصر والاردن

المستقلة / – كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، مخرجات الاجتماع الثلاثي.

وقال الغزي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة : ان “المخرجات تضمنت الاتفاق على وضع خطة تكاملية باشراف وزراء التخطيط من العراق والتعاون الدولي من مصر والصناعة من الاردن، تقدم ٢-٣ مشاريع في كل من القطاعات الخمسة المقترحة”.

والقطاعات الخمسة، بحسب الأمين العام هي: “تيسير التجارة البينية للبضائع والافراد، والأمن الغذائي من خلال انشاء منطقة لوجستية تخدم الدول الثلاث، والطاقة والربط الكهربائي/ مشاريع البترول والغاز والبتروكيميائيات، اضافة إلى الصحة والصناعات الدوائية، وقطاع مشروعات التشييد والبناء”.