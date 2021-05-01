حمودي والربيعي يؤكدان على اهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات القادمة

المستقلة /- اكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري اهمية العمل لدعم بناء الدولة والمشاركة الانتخابية الواسعة.

ودعا رئيس المجلس همام حمودي ، خلال لقائه بنصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري،الى ايجاد برنامج عقلاني يصب في هدف موحد يلتقي عليه الجميع، وهو بناء الدولة الكريمة العادلة المقتدرة.

وبحث الجانبان ، بحسب بيان للمجلس الاعلى ، عددا من القضايا الوطنية والتحديات السياسية والتحضيرات الجارية للانتخابات المبكرة.

واكد الجانبان اهمية دعم اسس بناء الدولة من خلال الحوارات الايجابية والتنسيق المشترك بين مختلف القوى الوطنية في مواجهة التحديات، ومساندة الجهود التنموية والامنية، وكل مامن شأنه تعزيز القدرات المؤسسية للدولة.

كما شددا على ضرورة الاسهام بادوار فاعلة من اجل مشاركة انتخابية واسعة ونزيهة تكون بمثابة المسار الجماهيري الحر للتغيير والتصحيح والنهوض بالبلد الى ما يحقق طموحات شعبه في عراق آمن ومستقر ومزدهر.