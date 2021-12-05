حملة واسعة لرفع التجاوزات  على ارصفة العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفذت مديرية شرطة ميسان الاحد حملة واسعة لرفع التجاوزات على ارصفة الأسواق في مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان ان مفارز قسم شرطة النجدة في مديرية شرطة محافظة ميسان ، نفذت ، حملة لإزالة التجاوزات عن الأرصفة والأسواق وفتح الطرق المغلقة أمام حركة السيارات والمواطنين .

وأشارت الى إن الحملة ستستمر في فتح الشوارع وتنظيم الأسواق ومنع المتجاوزين من استخدام الشوارع وغلقها .

وأوضحت المديرية ان الحملة شملت رفع التجاوزات على مسار شارع بغداد وشارع دجلة والأرصفة في منطقة حي الصناعي بالإضافة الى السوق الكبير مع تنظيم عمل أصحاب البسطات وانسيابية حركة مرور المركبات والمواطنين .

وبينت أن الحملت تمخضت عن احالة (7) مخالفين الى القضاء ، كما تمت مطالبة أصحاب البسطات والمحلات التعاون مع الأجهزة الامنية والابتعاد عن التجاوز على الأملاك العامة حتى لا يعرضهم إلى المساءلة القانونية .