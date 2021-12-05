حملة واسعة لرفع التجاوزات  على ارصفة العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفذت مديرية شرطة ميسان الاحد حملة واسعة لرفع التجاوزات على ارصفة الأسواق في مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان ان مفارز قسم شرطة النجدة في مديرية شرطة محافظة ميسان ، نفذت ، حملة لإزالة التجاوزات عن الأرصفة والأسواق وفتح الطرق المغلقة أمام حركة السيارات والمواطنين .

وأشارت الى  إن الحملة ستستمر في فتح الشوارع وتنظيم الأسواق ومنع المتجاوزين من استخدام الشوارع وغلقها .

وأوضحت المديرية ان الحملة شملت رفع التجاوزات على مسار شارع بغداد وشارع دجلة والأرصفة في منطقة حي الصناعي بالإضافة الى السوق الكبير مع تنظيم عمل أصحاب البسطات وانسيابية حركة مرور المركبات والمواطنين .

وبينت أن الحملت تمخضت عن احالة (7) مخالفين الى القضاء ، كما تمت مطالبة أصحاب البسطات والمحلات التعاون مع الأجهزة الامنية والابتعاد عن التجاوز على الأملاك العامة حتى لا يعرضهم إلى المساءلة القانونية .

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مستقبل لبنان .. لناظره قريب

اخبار العراق

مصر تبحث تصدير الكهرباء إلى العراق عبر الأردن

اخر الاخبار

العراق .. أزمة المياه  مفتعلة !!

اخر الاخبار

بجوائز تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف دولار.. قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يحقّق الأرقام القياسية بالحضور الجماهيري في 3 حفلات متتالية

اخبار العراق

حملة واسعة لرفع التجاوزات  على ارصفة العمارة

اخبار العراق

بمشاركة  4 دول.. افتتاح معرض ميسان الدولي الاول للتسوق

اخبار العراق

بمشاركة  4 دول.. افتتاح معرض ميسان الدولي الاول للتسوق

اخر الاخبار

عبد الستار الراوي.. أيقونة الفلسفة ودرر البحث العلمي وكنوز الفن المرهف الإحساس!!

اخر الاخبار

القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية

اخر الاخبار

عبادة المخابرات

اخبار العراق

نائب يؤكد اهمية المصادقة على نتائج الانتخابات للخروج من الازمة الحالية

اخبار العراق

التربية تحذر المدارس الاهلية من الاستمرار باستخدام بنايات السندويج بنل

اخبار العراق

طقس العراق : اجواء صحوة ومشمسة مع فرص هطول الامطار في الشمال

اخبار العراق

الهيتي : سيتم تطبيق قانون تحديد الاسعار على الادوية في بداية العام المقبل

اخر الاخبار

سبوتيفاي تسحب اعمال اشهر الكوميديين بسبب نزاع حول حقوق الملكية

اخر الاخبار

موقع اخباري ايراني : طحنون بن زايد آل نهيان، سيزور إيران غدا الاثنين