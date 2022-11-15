حملة واسعة لإزالة التجاوزات على حصة “هور أم نعاج” وتطبيق المراشنه

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان عن تظيمها حملة واسعة لرفع وإزالة التجاوزات على حصة الاهوار المائية بمساندة القوات الأمنية.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ” تم تنظيم حملة واسعة من أجل إيصال الحصص المائية اهور ام نعاج ” جنوب شرقي ميسان ضمن قاطع مسؤولية شعبة الموارد المائية في قضاء الكحلاء، مشيرا الى ان الحملة شملت رفع عددا من المضخات المتجاوزة وغير الرسمية مع إزالة المنافذ المائية الزراعية غير الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.

واضاف ان الحملة شملت قاطع مسؤولية شعبة الموارد المائية في علي الغربي شمال المحافظة لرفع وإزالة المضخات الغاطسة مع متعلقاتها غير الرسمية والمتجاوزة على الحصة المائية على عمود عمود نهر دجلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.مؤكدا استمرار أعمال متابعة تطبيق جدول المراشنة في القاطع الجنوبي بجولات مشتركة بين ملاكات الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة ومديرية الموارد المائية في ميسان.

ولفت الى إزالة ورفع التجاوزات بشتى صورها، وتطبيق جدول المراشنة الهدف منها لتحقيق العدالة في التوزيعات المائية، وإيصالها لمجمعات الإسالة والمشاريع الإروائية في الذنائب.

واشادت المديرية بدور القوات الأمنية في مساندة ملاكات وزارة الموارد المائية في إنجاز أعمالها،و توفير الإسناد الأمني لأعمال إزالة ورفع التجاوزات في شمال وجنوب ميسان.

وأكد الى ان المديرية مستمرة في أعمالها لحين القضاء على آفة التجاوز وحماية الثرورة المائية من الهدر ووصول التوزيعات المائية كما مخطط لها من قبل وزارة الموارد المائية.