حملة واسعة على أصحاب الكافيهات في ميسان وضبط ١٠ مخالفين

حملة واسعة على أصحاب الكافيهات في ميسان وضبط ١٠ مخالفين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة عن تنفيذها حملة واسعة لمراقبة مقاهي الكوفي شوب التي يرتادها شباب دون سن ١٨عام.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان المديرية نفذت عمليات متابعة وتفتيش للمقاهي في المدينة لمنع الأحداث والحد من تعاطي الممنوعات، مؤكدا أن الحملة اسفرت عن ضبط (10) مخالفين دون السن القانوني وأخذ تعهدات بعدم ارتيادهم للمقاهي مرة اخرى.

واشار الى أتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب المقاهي لعدم التزامهم بالتعليمات.

وأكد اعلام مديرية الشرطة ان الحملة مستمرة وتاتي بهدف توفير اجواء سلیمة وامنة للشباب بما يسھم في تعزیز الروح الإیجابیة لدیھم ، كذلك لغرض رصد الظواهر الشاذة وملاحقة العناصر المنحرفة التي تقوم بعمليات ترويج الممنوعات وخصوصاً المواد المخدرة التي تستهدف هذه الشريحة المهمة مستغلة الظروف الاجتماعية والنفسية للبعض منهم .