حملة واسعة على أصحاب الكافيهات في ميسان وضبط ١٠ مخالفين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة عن تنفيذها حملة واسعة لمراقبة مقاهي الكوفي شوب التي يرتادها شباب دون سن ١٨عام.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان المديرية نفذت عمليات متابعة وتفتيش للمقاهي في المدينة لمنع الأحداث والحد من تعاطي الممنوعات، مؤكدا أن الحملة اسفرت عن ضبط (10) مخالفين دون السن القانوني وأخذ تعهدات بعدم ارتيادهم للمقاهي مرة اخرى.

واشار الى أتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب المقاهي لعدم التزامهم بالتعليمات.

وأكد اعلام مديرية الشرطة ان الحملة مستمرة وتاتي بهدف توفير اجواء سلیمة وامنة للشباب بما يسھم في تعزیز الروح الإیجابیة لدیھم ، كذلك لغرض رصد الظواهر الشاذة وملاحقة العناصر المنحرفة التي تقوم بعمليات ترويج الممنوعات وخصوصاً المواد المخدرة التي تستهدف هذه الشريحة المهمة مستغلة الظروف الاجتماعية والنفسية للبعض منهم .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

ايران تكشف للمرة الاولى عن تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة

اخبار العراق

دواي يناقش مع المالية والتخطيط استحقاقات محافظة ميسان

اخبار العراق

مطالبة الاجهزة الامنية في كربلاء بمحاسبة المتحرشين بالنساء وإحالتهم للقضاء

اخبار العراق

وزير الصحة يشيد بالتطور في كربلاء

اخر الاخبار

الجروان : للمرجعيات الدينية دور مهم في نشر لغة الحوار والتسامح

اخر الاخبار

البابا فرنسيس : الكتل المتعارضة تضع العالم “على حافة الهاوية”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ايران تكشف للمرة الاولى عن تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة

اخبار العراق

دواي يناقش مع المالية والتخطيط استحقاقات محافظة ميسان

اخبار العراق

وزير الصحة يشيد بالتطور في كربلاء

اخر الاخبار

الجروان : للمرجعيات الدينية دور مهم في نشر لغة الحوار والتسامح

اخر الاخبار

البابا فرنسيس : الكتل المتعارضة تضع العالم “على حافة الهاوية”

اخر الاخبار

روسيا وايران واسعار النفط ..محور بيان وزراء خارجية مجموعة السبع

اخر الاخبار

زوكربيرغ  يعلن اطلاق خدمة المجتمعات على “واتساب”

اخر الاخبار

زوكربيرغ  يعلن اطلاق خدمة المجتمعات على “واتساب”

اخبار السعودية

السعودية تطلق شركة لصناعة السيارات الكهربائية

اخر الاخبار

المنتخب الالماني يفقد احد نجومه قبل كأس العالم!

اخر الاخبار

غدا المباراة الأخيرة .. بيكيه يقرر اعتزال اللعب بشكل نهائي

اخبار فلسطين

طائرات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

اخبار العراق

عالية نصيف تتهم الكويت بشن حرب اقتصادية ضد العراق

اخر الاخبار

غيثة الحمامصي تشعر بالغدر والخذلان في “المكتاب” –فيديو

اخبار العراق

الصابئة المندائيون يحيون عيدهم الصغير الولايات المتحدة

اخر الاخبار

اطلاق النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

اخر الاخبار

برشلونة يبدء البحث عن بديل بوسكيتس